Matt LeBlanc promijenio je imidž što je njegove fanove poprilično iznenadilo.

Holivudski glumac i zvijezda planetarno popularne serije "Prijatelji" Matt LeBlanc šokirao je novim imidžem kada se pojavio u emisiji voditelja Jimmyja Kimmela.

Matt je u emisiji gostovao kako bi predstavio svoju novu seriju "Man With a Plan" no ona je ostala u sjeni glumčeva novog izgleda, prenosi The Sun.

S viškom kilograma i sijedom bradom glumac šokirao je obožavatelje koji su njegov izgled komentirali na društvenim mrežama i poručili mu kako je neprepoznatljiv.

"Tko je ovaj čovjek?", pitali su se brojni fanovi.

Ipak, mnogi su se složili da s obzirom na njegovu 51 godinu to ni nije tako čudno.

Matt je nedavno napustio emisiju BBC-a "Top Gear" u kojoj se našao u ulozi voditelja od 2016. godine. Kao glavni razlog naveo je kako su ga snimanja previše udaljila od prijatelja i obitelji.

Svjetsku slavu donijela mu je uloga Joeyja Tribianija u seriji "Prijatelji", nakon koje je glumio u vlastitoj seriji "Joey" koja nije doživjela takav uspjeh.