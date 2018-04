Matko Knešaurek u prošloj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' oduševio je kao Anthony Kiedis, frontmen Red Hot Chili Peppersa, a Damiru Poljičku smijali smo se kad se maskirao u Maju Šuput. Što nas čeka ovaj put?

Prošle nedjelje rasplakala je žiri emotivnom izvedbom Sijinog hita 'Chandelier', a ove nedjelje Paola Valić Bekić u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' transformirat će se u frontmena kultnog zagrebačkog benda Psihomodo pop, Davora Gopca.

''Fenomenalno, volim Psihomodo pop. Dobit' Davora Gopca, ja na to gledam kao na dar!“, oduševljena je Paola zadatkom kojeg joj je ovoga tjedna dodijelila gljiva. Vokalna trenerica Ivana Husar Mlinac savjetovala joj je da mora ući u purgersku priču kako bi što vjernije prikazala njegov lik na sceni. Paola je prepoznala i neke sličnosti kod sebe i karizmatičnog glazbenika.

''On radi grimase s ustima, to mi neće biti problem, jer ja inače radim grimase s ustima i to mi je zaštitni znak“, izjavila je Paola. Zbog njegovog osebujnog karaktera dozvolit će si ovoga puta i odlazak u afektiranje te pretjeranu karikaturu. ''Bit ćete obaviješteni pravovremeno jesam li uspjela u naumu ili ne“, duhovito je zaključila Paola.

Za prošli nastup dobio je dosta pohvala, a ovoga puta Matko Knešaurek obećao je da će biti još bolji. Hoće li mu poći za rukom transformacija u popularnog Luisa Fonsija, vidjet ćemo ove nedjelje.

''Jedino mogu reći, bit će veselo“, tajnovit je Matko oko ovotjednog nastupa. Gljivi je zahvalan iako će mu na pozornici zadatak biti plesati, pjevati, a i glumiti. Ipak, najteže mu pada učenje jezika pjesme. ''Puno španjolskog u vrlo, vrlo, vrlo kratkom vremenu“, kratko opisuje pripreme za transformaciju i dodaje kako će u sve morati ukomponirati zavođenje. ''Samo polako!“, smireno je rekao Matko.

U prethodnoj epizodi Damir Poljičak zabavio je sve urnebesnom transformacijom u Maju Šuput, a ovoga puta gledat ćemo ga u ulozi Jelene Rozge kao pjevačice grupe Magazin.

''To je jedna od pjesama koje vezujem uz djetinjstvo, bio sam klinac kad je pjesma izašla. Radujem se tom zadatku!“, zadovoljno je komentirao Damir. ''Očito da još nisam odradio sve ženske likove kako bi trebalo, pa možda imam još jedan popravni“, opravdava gljivin odabir ovoga tjedna. Vokalna trenerica Martina Tomčić inzistira da u ovoj transformaciji Damir pjeva kao Palčica, a on u šali kaže da će u slučaju lošeg nastupa odgovornost prebaciti na nju. ''Nimalo lagan zadatak. Mislim da će to biti jako zabavan nastup“, zaključio je.

Transformacijom u Rockwella Ana Vilenica zabavila je žiri i publiku, a ovoga tjedna utjelovit će legendarnog riječkog pjevača, Dalibora Bruna. S njegovim repertoarom Ana je već dobro upoznata. ''On me podsjeća na moje srednjoškolske dane maškaranja u Rijeci“, s dozom nostalgije rekla je Ana. S učenjem pjesme, kaže, neće imati problema jer ju poznaju sve generacije. „Veseli me što ću biti malo korpulentnije muško. To je jedan stameni muškarac, visok, jak i čvrst!“, uzbuđeno je dodala Ana.

Zanimljive nastupe ove će nedjelje priuštiti Katarina Baban u ulozi Princea, Davor Dretar Drele kao M People, a vidjet ćemo i Maju Bajamić kao Beyonce te Amela Ćurića koji će se transformirati u svevremensku pop senzaciju, Tajči.