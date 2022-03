Mateo Cvenić vraća se u show "Ples sa zvijezdama" kao jedan od mentora zvijezda, a nakon što je u prošloj sezoni s Nives Celzijus ispao drugi, kaže da je sada zreliji i spremniji.

Show "Ples sa zvijezdama" počinje s emitiranjem u nedjelju, 6. ožujka na programu Nove TV, a i ove sezone kao jednog od mentora gledat ćemo Matea Cvenića.

Poziv u show ga je jako razveselio, a otkrio nam je i čemu se posebno raduje.

"Sjećam se da sam se kao manijak počeo derati i skakati od sreće kada su mi javili da opet kreće show. Veseli me što ću opet široj javnosti moći pokazati svoj talent. Želim da svi prepoznaju ljepotu plesa i nadam se da ću motivirati barem jednu osobu da se tim sportom počne baviti", kazao je Mateo za DNEVNIK.HR.

Ne krije ni zadovoljstvo svojom zvijezdom, no pripreme uoči showa bile su im teže nego ostalima.

"Treniramo punom parom, jedva čekamo pokazati naučeno u prvoj emisiji. Moram priznati da je bilo naporno i da smo prolazili kroz uspone i padove. Zbog bolesti smo izgubili tjedan i pol dana priprema, ali uspjeli smo sve to nadoknaditi. Jako sam zadovoljan njezinim entuzijazmom za ples i upornošću kroz trening. Sada se samo čeka potvrda žirija i publike", optimističan je Mateo, koji je u prošloj sezoni s plesnom partnericom Nives Celzijus iz showa ispao drugi, no misli da su mu sada šanse bolje.

"Nažalost ispalo je kako je ispalo, smatram da sam zreliji i spremniji ove sezone. Naravno da bih volio pobijediti, ali trenutno ne razmišljam o tome, idemo emisiju po emisiju", govori.

Prisjetio se Nives kao partnerice i priznao nam što smatra da je utjecalo na loš plasman, a otkrio je i je li ga uhvatila trema kada je čuo da će plesati s jednom od najseksi Hrvatica.

"Ne vidim razlog zašto bi me zbog toga uhvatila trema, volim biti okružen lijepim ženama", iskren je Mateo.

"Nives je super osoba, jako je vrckava. Fizički nismo bili najkompatibilnija kombinacija, pa se i to sigurno odrazilo na nas rezultat", objašnjava i dodaje da je s Nives nakon showa ostao u kontaktu.



Gledali smo ga i u Supertalentu 2009. godine, kada je s plesnom partnericom dogurao do polufinala, a tada mu je bilo samo 12 godina.

"Ušao sam u taj show jako mlad i na nagovor mame. Nije mi pretjerano značilo u sportskoj karijeri, ali je bilo prekrasno iskustvo", prisjetio se.



Mateo je višestruki državni prvak u latinoameričkim plesovima te dugogodišnji reprezentativac Hrvatske i finalist brojnih hrvatskih i međunarodnih turnira. Iza njega je 16 godina bavljenja natjecateljskim plesom, a na neke je uspjehe posebno ponosan.



"Istaknut ću polufinale Europskog kupa u Portugalu kao jedan od dražih rezultata koje sam postigao. Sjećam se da sam taj dan bio prijavljen u tri kategorije i pobijedio u dvije te u izuzetno jakoj konkurenciji sam ostvario polufinale u Europskom kupu", pohvalio se Mateo, čija je natjecateljska karijera bila fokusirana na međunarodne turnire, na kojima se borio za prestiž na svjetskoj rang-ljestvici.

Prisjetio se i svojih plesnih početaka.



"Sve je počelo s time kada mi je mama pronašla u torbi letak za tečaj plesa. U to vrijeme sam se bavio nogometom i nisam se mogao vidjeti kao osobu koja se bavi plesom. Nagovorili su me baka i mama da barem probam mjesec dana kako jednog dana ne bih plesao svadbeni ples kao moj ujo. Priznajem da je to najbolja odluka u mom životu, instantno sam zavolio tu vještinu", ispričao nam je.

Na kraju nam je otkrio i svoj ljubavni status.

"Trenutno uživam u fazi života u kojoj se nalazim, sretan i solo. Jako sam fokusiran na posao, tako da mi ne trebaju distrakcije sa strane. Želim napokon sebe staviti na prvo mjesto i ispuniti svoj potencijal kao osoba", zaključio je Mateo.

