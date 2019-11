Nove eliminacije u showu "Ženim sina?" iznenadile su sve djevojke, a pojavila su se i neka nova lica.

Burna noć kod Mlađenovića sa sobom je donijela i posljedice – dok je Mateju došla jedna nova djevojka, jednoj staroj izgubio se svaki trag. Naime, Korina je zajedno s Karlom odlučila izaći u noćni provod, no tijekom noći je nestala, a pojavila se tek ujutro, suočena s Matejevim prijekim pogledom punim ljutnje.

"Bio je dogovor da svi zajedno idemo kod mojih, a Korina se nije pojavila cijelu noć ni cijelo jutro. Nije svejedno što cure nema cijelu noć i jutro, ona se ne pojavljuje i mobitel joj je isključen“, komentirao je Matej, a kada se pojavila, Korina mu je rekla da je to bila njezina reakcija na dolazak nove djevojke.

"Zeznula sam. Matej nas ni prije nije doživljavao baš previše, a sada kada je došla nova cura - još manje. Mi smo svi došli u ovaj show da se zabavimo. I u tu ruku, s obzirom na to da se ne možemo zabaviti s Matejem, Karla i ja smo odlučile izaći van", objasnila je Korina te dodala kako je cijelo vrijeme čekala Karlu.

Mateja Korinina objašnjena nisu pretjerano zanimala te joj je odmah rekao da pokupi svoje stvari jer je eliminirana.

"Nisam očekivala da će me zbog te scene izbaciti. Da je Karla nešto rekla Mateju, možda bi reakcija bila drukčija, možda me ne bi izbacio, možda bi nas izbacio obje. Nisam očekivala nož u leđa od Karle", kazala je Korina te zaključila: "Što se Mateja tiče, nije mi žao ni najmanje. Drago mi je što sam ga upoznala. Vidim da u životu možeš imati apsolutno sve, a nisi sretan, tako da izlazim iz ovog showa sretna jer znam da imam malo, a da mi je to malo dovoljno za potpunu sreću."