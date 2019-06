Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu proteklog je vikenda bio središte inspirativnih i iznimno poučnih predavanja na tematiku joge i znanosti, i to zahvaljujući "Yoga&Science" konferenciji, organiziranoj od strane Hrvatskog saveza za jogu, u suradnji s Yoga&Science Conference iz New Yorka te uz potporu Indijske Ambasade i Farmacia savjetovališta.

Prva internacionalna "Yoga&Science" konferencija privukla je veliki broj posjetitelja, koji su pozorno slušali predavače i nastojali upiti nova saznanja o povezanosti joge i znanosti, naoko dva oprečna, no vrlo povezana pojma čime se ispunilo očekivanje organizatora za stvaranjem dijaloga u svrhu korištenja znanstveno dokazanih činjenica o jogi na najbolji mogući način.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorila Petra Bianco, nekadašnji uspješni model, a danas vlasnica poznatog studija za jogu Pink Elephant Yoga House, koja je zahvalila svima na dolasku i najavila predavače. Prvo izlaganje održao je akademik Mislav Ježić, poznati hrvatski filozof i indolog, koji je govorio o podrijetlu joge iz filozofskog uporišta, dajući na uvid brojne reference o jogi iz klasičnih, drevnih spisa.

Zatim su dr. Marshall Hagins, znanstvenik i prof. ergonomije i fizioterapije na Long Island University, svjetski poznati joga učitelj Eddie Stern i jedan od pionira joge u Hrvatskoj, Jadranko Miklec, održali izlaganja o povezanosti joge i zapadne znanosti, ukazali na svrhu njihovog povezivanja, istaknuli izazove s kojima se susreću te načine na koji ih se može prevladati korištenjem različitih metoda doživljavanja stvarnosti.

Mlada znanstvenica Ivana Burić, održala je interesantno izlaganje na temu rezultata svojih istraživanja, u kojima je proučavala utjecaj joge i meditacije na naše gene. Posljednje fantastično predavanje na temu mehanizma boli održao je dr. Marshall Hagins, koji je kroz prizmu zapadne znanosti opisao bol kao percepciju koju mozak stvara kao alarmni sustav za potencijalnu opasnost.

Eddie Stern je službeno predstavio svoj prvijenac, knjigu "One Simple Thing: A New Look at the Science of Yoga and How It Can Transform Your Life", koja govori o povezanosti joge i znanosti, navodeći pozitivne načine na koje joga dokazano djeluje na fizičko i psihološko zdravlje, dok su na samom kraju konferencije sudionici imali priliku sudjelovati u moderiranom panelu o integraciji joge u društvene strukture.

Glavni zaključci konferencije su da joga pomaže smanjenu stresa i poboljšava psiho-fizičko stanje pojedinca, smanjuje upalne procese u tijelu i vrlo povoljno utječe na živčani, kardiovaskularni i probavni sustav, znatno pridonosi poboljšanju kvalitete sna, djeluje umirujuće na bol u leđima i vratu, pomaže pri simptomima menopause te pridonosi regulaciji tjelesne težine. Konferenciji su prisustvovala i neka poznata lica, poput modne dizajnerice Lane Puljić, koja je i sama veliki obožavatelj joge, make up artistice Simone Antonović, glumice Jasne Bilušić, redateljice Čejen Černić, dramaturginje Ane Prolić i prima balerine Mirne Sporiš.

S obzirom na sve veću popularnost joge, meditacije, zdrave organske hrane i općenito zdravog načina života, nadamo se da je ovo tek prva konferencija na ovu uvijek zanimljivu, ali još uvijek nedovoljno istraženu tematiku.