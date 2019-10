Marka Petrića gledat ćemo u seriji "Drugo ime ljubavi".

Večeras u hit-seriju "Drugo ime ljubavi" ulazi lik Filipa kojeg tumači mladi hrvatski kazališni i filmski glumac Marko Petrić.

Gledatelji će imati prilike upoznati Marka kroz lik Filipa koji se relativno razočara životom u Zagrebu, ali dobije ponudu da se vrati u rodno mjesto i pomogne Miri u konobi. On je Mirino najdraže kumče čiju dobroćudnost mnogi iskorištavaju jer je prilično nesiguran u sebe i svoje sposobnosti. On je uz Miru dobri duh gostione i netko koga svi vole jer gostima dozvoljava da piju na dug. U gostioni sreće Valentinu u koju je godinama zaljubljen, ali nema joj hrabrosti to priznati. U svim drugim životnim segmentima vrlo je okretan, ali kad je ljubav u pitanju, tu se prilično gubi.

"Jako sam sretan što ponovno imam priliku surađivati s Novom TV. Prošla suradnja ostala mi je u jako lijepom sjećanju. Tu sam stekao neka prijateljstva koja traju i danas. Atmosfera na setu je radna, ali opuštena. i ponovno surađujem s dragim kolegama poput Martine Stjepanović ili Momčila Otaševića“, rekao je Marko koji je bio svjestan da će snimanje serije biti izuzetno zahtjevno, ali je spreman dati svoj maksimum.

32-godišnji Marko slovi kao jedan od najperspektivnijih domaćih glumaca mlađe generacije, što je publika već prepoznala i osigurao je velik broj obožavatelja. U to se možemo uvjeriti i na njegovu profilu na Instagramu gdje ga prati 12 tisuća ljudi, na kojem dijeli trenutke iz poslovnog ali i privatnog života. Zasigurno najviše pažnje plijene i one fotografije na kojima ponosno pokazuje isklesano tijelo i mišiće kojima se može pohvaliti.

Stoga ga jedva čekamo vidjeti u novim avanturama popularne hit-serije "Drugo ime ljubavi".