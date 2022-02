Marko Mrkić mentor je u novoj sezoni u showa "Ples sa zvijezdama" u kojem se već natjecao i s Viktorijom Rađom završio na drugom mjestu, a tada je i zabavljao javnost odnosom sa suprugom svoje plesne partnerice, Dinom Rađom.

Show "Ples sa zvijezdama" vraća se na Novu TV u nedjelju 6. ožujka, a kao jednog od mentora opet ćemo gledati Marka Mrkića koji je u prošloj sezoni s plesnom partnericom Viktorijom Rađom završio na visokom drugom mjestu.

Poziv u show ga je obradovao, ali ga zbog jednog razloga nije ni iznenadio.

"Ples sa zvijezdama je najvažniji i najgledaniji show u kojem je fokus na plesu u paru, a ja koji se bavim time, ne mogu ne biti oduševljen što mogu biti dio te priče. Poziv sam očekivao, jer sam mislio da će me produkcija zvati da vratim 10 pari crnih čarapa koji sam maznuo prije tri godine, jer nikad nemam crne čarape", priznao je Marko DNEVNIK.HR.



Nakon prošlog "Plesa sa zvijezdama" gdje je došao do finala, ove je godine još spremniji na šminku i frizuru, a odvažio se otići i u solarij, iako svima govori da ga je influencerski život odveo U Dubai.

"Ten je pravi, lažna je moja priča da sam ga dobio u Dubaiju", šali se plesač.

Svojom novom zvijezdom je, kaže, jako zadovoljan, ali dodaje i kako ga još muči isti problem kao i u prošloj sezoni.

"Jako sam zadovoljan, još uvijek nemam vozačku, a ona ima auto, tako da smo riješili taj dio. E, da, i super pleše. Pripreme idu super, radi se puno, koreografija za prvu emisiju je spremna, ali opet nemam crne čarape. Pozdrav kostimografkinji Emini Kušan", poručio je Marko.

U prošloj sezoni je njemu i Viktoriji pobjeda izmakla za dlaku, a odnijeli su je Slavko Sobin i Gabriela Pilić. Evo kakav mu je sada plan.

"Idem isto kao i prošle godine - bahato kroz prvu emisiju, jer se ne ispada, a nakon druge što Bog da i sreća junačka", priznaje i dodaje: "Teško je znati ikakav rezultat i išta očekivati jer svatko koga škicnem pleše dobro. Mislim da je pred nama najplesnija sezona ikad".

Zbog Viktorije je od njezina supruga, umirovljenog košarkaša Dina Rađe dobivao "prijeteće" poruke, kojima su zabavljali javnost tijekom prošle sezone showa, a iz svega se razvilo pravo prijateljstvo koje još traje.

"S njima je sve ostalo isto, ostali smo jako bliski, Dino je rekao da jedva čeka sljedeću sezonu da se natječe. Skužio je da mu idu ovi senzualni plesovi, tipa rumba", otkriva nam Marko.

Gledali smo ga i kao voditelja In Magazina gdje mu je suvoditeljica bila manekenka Iris Cekuš, a sada se natječe protiv njezina muža, Brazilca Pedra Soltza. Hoće li možda i tu padati nekakve prijetnje?

"Mislim da tu neće biti nikakvih tenzija, on možda bolje pleše od mene, ali ja sam zgodniji i idem u solarij", zaključio je samouvjereno.



Marko već četiri godine kroz svoju plesnu školu Lijeva&Desna ples u paru želi približiti svima koji misle da to nije za njih - prvenstveno muškarcima, zatim osobama s amputacijama, gluhima, a na kraju i - zvijezdama.



"Lijeva&Desna je plesna škola u kojoj plešu svi. Opuštenija, zabavnija i briše sve predrasude koje je netko možda imao o plesu. Pogotovo muškarci", ukratko objašnjava no ističe i kako bi mu trebale dvije knjige da objasni svoju misiju.

Marko je u dugogodišnjoj vezi, pa nas je zanimalo hoćemo li uskoro čuti svadbena zvona.

"Lijepo nam je, volimo se, spavamo u žlici i zapravo je sve kako treba biti. Trenutno oboje nemamo vremena oprati suđe, a imamo perilicu, kamoli planirati svadbu. A kad do toga i dođe, zamislite koliko svađa će biti samo oko prvog plesa, s obzirom da se time bavimo, a svatko već sad ima 10 ideja i pjesama. A di su tu još dekoracije, i begonije iz Paragvaja", iskren je Marko.

Na kraju nam se nečim i "pohvalio".

"Uložio sam u kripto kad je bio najskuplji i popušio pola love. Srećom, ne može se živjeti od plesa", zaključio je uvijek šaljivi Marko koji za sebe kaže da je "skroz normalan lik, ali pleše".

