Marko Lukač iz Bjelovara u "Supertalent" je došao kako bi svojom pjesmom i pričom poslao itekako važnu poruku cijeloj naciji.

Marko Lukač iz Bjelovara ima svoj bend, nastupali su na par manjih svirki, a sviraju alternativni rock. Ne vježba puno što se tiče disanja i pokreta, nego sve radi po osjećaju i to ga sve oslobađa. Svoj glazbeni talent je odlučio predstaviti u showu "Supertalent", a pjesmom dati do znanja da u svima nama postoji jedna emocija koja baš i nije popularna.

Njegov nastup od prvih trenutaka nekim članovima nije baš sjeo najbolje, Maja Šuput je okretala glavu od pozornicu, a X su mu pritisnuli Janko Popović Volarić i Davor Bilman. Naime, 31-godišnji Marko je pjevao s neobičnim lećama u očima, a i sam je priznao kako je to pomalo neuobičajeno u ovom showu.

"Vrlo vjerna replika pjesme, u pjevačkom smislu to čak i nije tako loše", rekla mu je Martina Tomčić.

"Nisam tako oduševljen ovom izvedbom, čini mi se da je malo pregruba", poručio mu je Janko Popović Volarić.

"Prvi put otkad sjedim za ovim stolom ja sam se najiskrenije prepala i više vas ne želim vidjeti", rekla mu je Maja Šuput i pitala ga zašto se odlučio prijaviti baš na "Supertalent".

A onda je Marko otkrio kako njegova priča ima i jednu drugu stranu.

''Ja sam prije četiri godine završio u mentalnj instituciji gdje mi je dijagnosticirana psihoza, i to je stvarno jako teško. I u onom trenutku dok sam to shvatio i dok sam izašao iz bolnice tražio sam nekog samo da mi kaže kako da to prođe. To vam je kao da vas četiri mjeseca boli glava i konstantno ste budni, samo po noći dok spavate imate noćne more. Ja samo želim podijeliti s cijelom nacijom da se to puno više treba spominjati i da ljudi nisu sami i treba imati hrabrosti za to i da treba ovako nešto napraviti, zato sam iskoristio ovu platformu'', ispričao je Marko.

"Hvala vam na ovom iskrenom odgovoru, sigurna sam da ovo nije bilo nimalo lako, ogolili ste dušu i ako ste pomogli jednoj osobi ovako, napravili ste veliku stvar", zaključila je Maja.

"O tim stvarima treba razgovarati, a oboljeli ne bi trebali osjećati stigmu tijekom ovakve predivne, iskrene prezentacije", izjavila je Martina.

"Posebno u našem društvu o ljudima kojima je najteže priča se najmanje, tu vlada jedna strašna nepravda i strah koji dovodi do nekog primitivizma i pravimo se da takvih ljudi nema, a to je najgore što im možemo napraviti", složio se Janko.

"Razumijem, suosjećam, treba se o tim stvarima govoriti", dodao je Davor.

Marko s jednim "da" od Martine i tri "ne" od ostalih članova žirija nije prošao u daljnje natjecanje.