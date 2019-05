Pred polufinalnu emisiju ''Plesa sa zvijezdama'' porazgovarali smo s Markom grubnićem.

Stilista Marka Grubića ove nedjelje gledamo u polufinalnoj epizodi "Plesa sa zvijezdama".



Marko i njegova plesna partnerica Ela Vuković stigli su do samoga kraja plesnog spektakla Nove TV, no put im nije bio nimalo lak. I dok su svojim plesnim umijećem osvojili četveročlani žiri, isto se ne može reći za publiku koja je nekoliko prvih emisija očito odabrala druge favorite kojima je dala svoj glas.



Tako su se Marko i Ela gotovo svaki put našli u plesnom dvoboju, no onda su se stvari promijenile. Čak i kad su u posljednjoj emisiji završili u njemu, ponovno je postotak telefonskih glasova bio veći nego na početku. Porazgovarali smo s Markom o tome što misli koji je bio ključni trenutak za promjenu situacije, je li mu drago zbog toga što je publika napokon počela cijeniti njegov trud te misli li da su njegovi odlasci u plesni dvoboj bili zbog činjenice da ga javnost gleda kroz određeni "medijski imidž".

"Samo prvi odlazak u dvoboj za mene je bio stresan, svi ostali bili su mnogo opušteniji i zabavniji. Shvatio sam da je to moj put kroz 'Ples sa zvijezdama', put kroz dvoboje i drago mi je da je baš takav. Ponosan sam na sebe jer sam se za gotovo svaku sljedeću emisiju doslovno izborio, bez kostima, scenografije, pripremljene koreografije. Ogoljeni smo plesali i tu smo ustvari pokazali koliko smo dobri i koliko smo zasluženo u polufinalu jer je četveročlani žiri svaki put do sada je jednoglasno izglasao za nas, jer su vidjeli ritmičnost, osnove poznavanja plesnog stila, snalažljivost, muzikalnost. Jako sam ponosan na svoj put i na svoju borbu pred očima cijele Hrvatske", započinje uvijek iskreni Marko, kojemu su ljubav prema plesu usadili roditelji još od malih nogu."Drago mi je što sam uopće dobio priliku razbiti neke predrasude o sebi koje su ljudi imali. Ja sam oduvijek takav, iskreni klinac koji voli raditi i truditi se. To znaju moji najbliži prijatelji. Iako sam više od 15 godina na javnoj sceni, ljudi me nisu uspjeli upoznati kakav sam zaista, jer sam se skrivao iza maske, bojao sam se ljudima pokazati svoje pravo lice da me ne bi povrijedili. Često je to tako s javnim osobama, često imamo alter ego, maske, samo kako bismo zaštitili sebe i svoj privatni život. Ovo je projekt u kojem sam odlučio biti ja, baš onakav kakav jesam i ljudi su to prepoznali, a meni je to najveća nagrada i blagoslov. Hvala vam svima od srca koji mi pišete, veselite se sa mnom, koji mi dajete podršku. Zaista sam pravi sretnik."

Na naše pitanje misli li da su njegovi odlasci u plesni dvoboj bili zbog činjenice da ga javnost gleda kroz određeni "medijski imidž" ili da im se možda doista ne sviđa kako pleše, Marko nam je odgovorio: "Medijski imidž... To se pokazalo na primjeru kada sam otplesao valcer i dobio same desetke. Nitko nije glasao za mene i unatoč najvišim ocjenama žirija, završio sam u dvoboju, a već drugu emisiju kada sam plesao jazz dance i pao, pogubio se i realno bio najlošiji, ljudi su mi pružili ruku kada mi je to bilo najpotrebnije, glasali za mene i spasili me. Hvala im od srca na tome. To samo znači da su me itekako dobro i pažljivo gledali i prije, da su dobro zapamtili moju emociju i doista pomogli onda kada je to bilo ljudski i najpotrebnije. Do tada nisu osjetili tu potrebu zbog medijskog imidža. Sada smo to promijenili i ja sam zaista sretan jer predugo su mediji od mene radili nešto što ja nisam, a ja sam uvijek pristojno šutio i trpio sve to, a ljudi su stvarali krivu sliku jer su meni bile zavezane ruke i noge. Sada je tome došao kraj i mrak sam pretvorio u svjetlo, iskrenom emocijom i plesom."Osim po plesnom umijeću te plesnim dvobojima, Marko je bio i kandidat koji je poprilično tulumario mimo showa. Prvo je bila djevojačka večer njegove najbolje prijateljice Maje Šuput, pa vjenčanje, a bilo je tu i poneko slavlje uspjeha u emisijama. Pitate se kako je to izdržao? Evo odgovora: "Ja sam prije svega surovi profesionalac i treniram marljivo tri puta na dan. Organiziran sam i perfekcionist sam po prirodi, tako da istina je da sam imao životne događaje koje si nikada ne bih oprostio da sam ih propustio, to jednostavno nije bila opcija, već dobra organizacija i mjera, tj. umjerenost. Kada sam bio na djevojačkoj, trebao sam ostati cijeli vikend, ali ne, u subotu popodne uhvatila me grižnja savjesti. Onda sam brzo promijenio avionsku kartu za subotu popodne da ipak još navečer odradim trening, čisto da budem mirniji u glavi. Svadbu sam odradio i povukao se ranije na spavanje od predviđenog, uzeo vozača koji me je dovezao na generalnu probu dok sam ja putem spavao. Ne bih nikada propustio važne stvari u svom privatnom životu zbog poslovnih obveza, ali organizacija je sve. I sve se može kada se u glavi posložimo, pa čak doći s najveselije i najzabavnije svadbe na svijetu u emisiju uživo i dobiti 4 desetke za slowfox za koji kažu plesači da je najteži standardni ples ikada."Ima li nešto što bi sada poručio publici, svojim obožavateljima, ali i hejterima?"Svim ljudima dobre volje želim od srca zahvaliti na podršci. Jako mi puno znači kada vidim da se ljudima sviđa ovo što radim. Drago mi je da ipak kao nacija poštujemo i cijenimo rad i trud, drago mi je da se veselimo lijepom, pozitivnoj energiji i čistom srcu, jer ja upravo to dajem svake nedjelje u emisiji uživo . Ljudi su to prepoznali i vesele se sa mnom. Ja sam najsretniji na svijetu što ima toliko divnih ljudi koji su uz mene. Prekrasan osjećaj zbog kojeg se u sekundi zaborave sve suze, ozljede, umor i ostalo... Hvala vam svima, zbog vas ću se truditi još više i čak i kada završi ovaj projekt, ja vam nikada neću zaboraviti ljubav i podršku koju ste mi dali... Srest ćemo se, družit ćemo se, ako nigdje drugdje, barem na mom Instagramu. Trudim se i trudit ću se biti sa svima u kontaktu, koliko god je to moguće. Dio mene uvijek ćete imati. Hvala vam na ljubavi."S obzirom na polufinalnu emisiju koja nas očekuje ovu nedjelju, morali smo ga pitati i što bi za njega značila pobjeda u showu, a Marko nas je poprilično iznenadio odgovorom. "Moram priznati da ne razmišljam o tome. Idem iz emisije u emisiju, trudim se, radim, borim se, pa kud god me to odvede, ja ću biti zadovoljan. Ući u polufinale za mene je već ogroman uspjeh koji ni u snu nisam mogao zamisliti", zaključio je.