Sreća i najveće bogatstvo je pronaći osobu koja život čini posebnim i sretnim, osobu koja živi ljubav u svim njezinim oblicima, osobu iskrenog srca, čiste duše, vedrog i zabavnog duha... Ja sam to bogatstvo pronašao u tebi @mr.gurovic , i beskrajno sam zahvalan što te imam u svom životu. Ovih dana cijenim još i više nego ikada prije što si dio mog života. Cijenim svaku minutu s tobom, jer znam da imam pravog i iskrenog prijatelja kakvog bi svatko poželio imati, prijatelja s kojim se smijem od jutra do mraka, s kojim čak i dnevna rutina, sitnice, zapravo nisu sitnice već najljepša i najveća stvar na svijetu... SRETAN ROĐENDAN dragi @mr.gurovic Želim ti da budeš toliko sretan u životu, toliko da ne znaš da li živis ili sanjaš... I želim da zauvijek zadržiš taj svoj dječiji osmijeh i vedar duh, jer baš, baš ti dobro stoje... 😉 S tobom do kraja svijeta... 🎂🥂🎉✨