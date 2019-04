Ostalo je samo šest parova u showu "Ples sa zvijezdama", među kojima su i Marko Grubnić i Ela Vuković.

Iza nas je sedma po redu emisija showa "Ples sa zvijezdama" koja nam je donijela nova uzbuđenja.

Ostalo je samo šest parova u showu "Ples sa zvijezdama", a u sedmoj emisiji koju su gledatelji imali prilike vidjeti prošle nedjelje, vidjeli smo ih između ostalog i u timskim nastupima.

Naime, sami parovi izabrali su svoje partnere i to na način da su dva najbolje rangirana para iz prethodne epizode dobili pravo kreirati svoje plesne timove. Osim klasičnih izvedbi svakog para, vidjet smo tako i plesni nastup dva tima sačinjenog po tri para koji su plesali zajedničku koreografiju.

No kako to biva na kraju svake emisije, dva para morala su se naći u plesnom dvoboju i izboriti za prolazak u daljnje natjecanje. Ovaj put to su bili Josipa Pavičić Berardini i Damir Horvatinčić te Sonja Kovač i Gordan Vogleš koji su osvojili najmanji broj bodova. Plesali su cha cha cha.

Žiri je presudio da su u improviziranom plesu bolji bili Josipa i Damir, a Sonja i Gordan pozdravili su se sa žirijem, kolegama i publikom.

Ovo je bila i prva emisija u kojoj Marko Grubnić i njegova plesna partnerica Ela Vuković nisu završili u dvoboju. Dapače, duo je osvojio najviše glasova publike dosad, 28,5%.

Fenomenalni duo plesao je jazz dance, no žiri ovoga puta nije bio toliko impresioniran kao nakon bečkog valcera u šestoj epizodi. "Odlična atmosfera bez obzira na pad, kao da smo u njujorškom jazz klubu. Ali mislim da se nisi toliko uživio kao u bečkom valceru", zaključio je Nicolas, a isto mišljenje podijelila je i Tamara. "Bečki valcer je bio puno bolji, falilo je energije i čistoće u pokretu", rekao im je Dinko. "Jazz dance nije tvoj ples. Imala sam osjećaj kao da ti je falilo proba plesnih, bilo je nedorečeno", izjavila je Almira.

No Marko je svejedno sretan, što nimalo ne čudi, jer ga je publika napokon nagradila pozivima!

"Dragi moji, kao što vidite, ovaj show @plessazvijezdama je zaista nepredvidljiv, a posebno je uzbudljivo to što očito zaista nema pravila i apsolutno je sve moguće... Meni se dogodilo upravo "nemoguće", bar sam do sinoć mislio da je to nemoguće - naime, ja više nisam sam, ja imam Vas... Sada je i službeno, jer je Vas čak 28,5% publike sinoć glasalo za mene (to je najveći broj glasova publike u emisiji)... Hvala Vam ljudi... Ponos i sreća su možda jedine riječi kojima mogu opisati svoje osjećaje, jer ja Vam ovo nikada neću zaboraviti i zauvijek ću vam biti zahvalan... U trenutku kada sam se poskliznuo i pao na pod, nastao je totalni košmar u mojoj glavi, pokušao sam se spasiti, pribrati i spasiti koreografiju, ali nisam bio dobar... Priznajem, nisam uspio... a onda ste se pojavili Vi, vas 28,5% mi je pružilo ruku i spasilo me u najkritičnijem trenutku... Hvala vam od srca na tome... Prošlu emisiju sam plesao najbolje što sam mogao i znao, dobio najbolje ocjene i na kraju sam se ipak borio sam, zaboljelo me to, ali nije me obeshrabrilo, jer sam znao da ste prepoznali moj trud, rad, volju, energiju i najveću želju, znao sam da ste me osjetili, da ste me vidjeli i da ste zapamtili tu emociju i taj ples... I bio sam upravu, iskazali ste se kao ljudi koji osjećaju, pamte, vole pozitivne stvari, podržavaju radnike i borce onda kada je to ipak najpotrebnije... Hvala vam iz dubine moga srca. Ja obećajem da ću sada plesati još bolje, i to za sve Vas, i tek sada se nikada neću predati jer ste mi pokazali da ja ipak nisam sam i to u bitnim, ključnim i teškim situacijama... Zaista sam najponosniji na svijetu jer i ja imam svoje navijače i to jaaakoooo puno navijača. Hvala Vam što ste u pravom trenutku stali uz mene i to u ovolikom broju", poručio je Marko na Instagramu.

