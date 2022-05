Marko Ciboci podijelio je svoje dojmove nakon završetka showa "Ples sa zvijezdama" te se među ostalim osvrnuo i na svoju titulu najstrožeg člana žirija.

Marka Cibocija gledali smo kao jednog od članova žirija u zadnjoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama".

Iako je iza njega više od 35 godina plesnog iskustva i rada u plesnoj industriji te je u plesnim krugovima odavno već dobro poznat, šira publika upoznala ga je tek u showu, a evo kako će on pamtiti ovo iskustvo.

"Show Ples sa Zvijezdama 2022 ću definitivno pamtiti po pozitivnoj energiji i emocijama koje su proizašle kod svih kandidata nakon izlaska iz Covid-19 pandemije", kazao je Marko za DNEVNIK.HR.

Ipak, priznaje da mu je nešto teško palo.

"Definitivno mi je bilo najteže hodati pješice do Jadran filma za vrijeme kada mi je auto bio na servisu, a uživao sam gotovo u svakome trenutku samoga projekta", ističe.

Marko je stekao reputaciju najstrožeg člana žirija, no on na to gleda drugačije.

"Strog-ne, realan-svakako. Realnost je nešto što nam najviše nedostaje u našim svakodnevnim životima, mnogi ljudi bježe od realnosti pa je zato nazivaju strogoćom", smatra.

Pobjedu u showu odnijeli su Pedro Soltz i Valentina Walme, no Marko ne želi odati jesu li baš oni ili njegovi favoriti.

"Moj favorit je definitivno ljubav prema plesu", diplomatski je poručio.

Osim novog iskustva, Marko je u showu stekao i nova poznanstva, a posebno ističe kolege iz žirija koji su uz njega činili još Franka Batelić, Igor Barberić i Larisa Lipovac Navojec.

"Moji dragi kolege su izuzetni profesionalci u poslu kojim se bave i sasvim je normalno da smo svi ostvarili konekciju koju do sada nismo imali. Nadam se da ćemo se tu i tamo susretati na različitim projektima", govori Ciboci.

A koliko je ovaj show promijenio njegov život?

"Moj život će nastaviti biti isti kao i prije njegovog početka, jedino što sam definitivno bogatiji za još jedno divno iskustvo", naglašava.

Otkrio nam je i kako je zadovoljan načinom na koji se predstavio široj publici.

"Moram priznati da je moj jedini cilj bio da ostanem karakterno ista osoba koja jesam i inače u svojem privatnom životu, i mislim da se po tome pitanju nije ništa promijenilo. A što se tiče pozitivnog ili negativnog predstavljanja tu bi gledatelji trebali izreći svoje mišljenje", kaže Marko, no dodaje i da ga gledatelji već zaustavljaju u javnosti.

"Moram priznati da da, na ulici, trgovačkim centrima, teretani, ali i preko socijalnih mreža, komentari su izuzetno pozitivni što mi je bilo ugodno iznenađenje jer sam se pripremio biti osoba koja nije baš na dobrom glasu zbog moje uloge u žiriju", priznaje.

Marko se u showu istaknuo i svojim modnim odabirima, a evo kako je on bio zadovoljan svojim outfitima.

"U velikoj većini slučajeva modne kombinacije je izabrao stilist od strane Nove TV i to dosta uspješno, iako se u svojoj industriji sam odijevam, volio bih da taj detalj moje autentičnosti u budućnosti dolazi od mene", govori.

U showu smo ga imali priliku vidjeti i našminkanog što još nije tako uobičajeno vidjeti na našim prostorima.

"Šminku na televiziji ljudi nose još od kada je i televizije, no u privatnom živote ne nosim šminku, niti to smatram čudnim u današnje vrijeme. Ljudi imaju tendenciju čistiti druga dvorišta prije nego li počiste svoje", smatra Marko.

Zanimalo nas je i kakvi su mu planovi za dalje i bi li ponovno želio biti dio žirija "Plesa sa zvijezdama".

"Sada nakon showa se vraćam svojim projektima i doktorskom radu. Što se tiče mog budućeg angažmana u showu, izrazito me veseli sudjelovati na projektu gdje se promiče plesna kultura i pozitivna energija", kaže.

Kada je u pitanju njegov privatni život, Ciboci je ostao tajnovit.

"Stvari su uvijek interesantnije dok su zapakirane", poručio je kroz smijeh.

