Marko Braić i Karmen Sunčana Lovrić snimili su vruće scene.

Luka i Gabi, odnosno Marko Braić i Karmen Sunčana Lovrić, upustili su se u vruću ljubavnu avanturu. Luka je shvatio da je Gabi luđa nego što je mislio kad ga je pozvala u svoju kuću i vezala lisicama za krevet. Dakako, riječ je o scenama iz serije ''Na granici''.

Njih dvoje tako su ležali polugoli na krevetu, no Luki se njezina igra nije previše svidjela jer su ga žuljale lisice.

On je čak poželio i požuriti njezinu igru, no nju je zabavljalo to da ima glavnu riječ tijekom druženja u krevetu. Ipak, na kraju i jesu požurili jer se u jednom trenutku čuo muški glas, a to je bio Gabin suprug.

Je li Luka uspio pobjeći prije nego što ga je našao Tomo, njezin muž? Najprije pogledajte video vrućih scena prije nego što je Tomo došao doma.