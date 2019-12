Marko Antolković razbolio se pred samo finale showa "Supertalent".

Do finala showa "Supertalent" preostalo je tek nekoliko dana, a jedan od favorita suočio se s ozbiljnim problemima. Naime, 20-godišnji Marko Antolković koji je svojim posebnim glasom oduševio publiku i žiri showa netom prije finala se razbolio i trenutno liječi upalu glasnicu.

Svoju pjesmu koju priprema za veliko finale zasad nije probao, no nada se da će ipak biti sve u redu.

"Sada je bolje ali pao mi je imunitet. Ja inače nemam neku tremu ali se to kod mene uvijek nekako manifestira. Glas mi je malo po malo otišao skroz i nisam uopće mogao govoriti. Imao sam prije nekoliko dana koncert, nakon što mi se govorni glas vratio, i bio sam kod profesorica na upjevavanju, međutim ton nije izlazio. Profesorica je odmah posumnjala na upalu glasnica i uputila me na doktoricu Santu Večerini, koja je najbolja u zemlji što se tiče glasa. Ona je potvrdila da je riječ o upali glasnica, rekla mi da izgledaju spaljeno te da imam naznake refluksa i da su izgrebane od kašlja. Zasad još niti jednom nisam probao svoju pjesmu kako spada i to mi malo stvara pritisak. No stanje se u protekla dva dana poboljšalo nakon što sam primio injekciju, dobio sam lijekove, pijem vitamine, kalcij, antibiotik. Sada je to već razlika nebo i zemlja, doktorica me čak naučila i kako pravilno kašljati pa bi trebalo biti sve ok", rekao nam je Marko u telefonskom razgovoru.

Marko je u polufinalnoj emisiji dobio za izvedbu pjesme "Barcelona" dobio najviše telefonskih glasova od publike, a žiri je zaključio da je on svjetska senzacija.

Držimo palčeve da će do finala uspjeti vratiti glas i još jednom nas sve osvojiti njegovom ljepotom.

