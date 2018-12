Mark Lester navodno je biološki otac djece Michaela Jacksona.

Nekadašnja dječja glumačka zvijezda Mark Lester, koji se proslavio ulogom Olivera u istomimenom dječjem filmu iz 1968. godine, otkrio je šokantnu mogućnost da je on otac djece preminulog kralja popa Michaela Jacksona.

60-godišnji britanski glumac je u intervjuu za Studio 10 odbio zanijekati glasine da je on biološki otac 20-godišnje Paris Jackson, a čak je dao naslutiti da postoji velika mogućnost kako i Michaelovi sinovi, 21-godišnji Prince i 16-godišnji Blanket nose njegov DNK.

Naime, Mark je zapravo kum Michaelove djece no tvrdi kako ga je on svojevremeno zamolio, kao dobrog prijatelja, da mu donira svoju spermu. Isprva je mislio kako je riječ o šali.

"Mislio sam da se šali kada me prvi put to pitao putem telefona. No rekao je da će poslati auto po mene i da ćemo u Harley Street klinici to odraditi", izjavio je Mark koji tvrdi da je donirao spermu Michaelu, opisujući svoj postupak kao "pomaganje prijatelju".

"Mislim da je imao problema sa samim činom seksa i jako lošu, neplodnu spermu", izjavio je Mark.

Markovo i Michaelovo prijateljstvo započelo je kasnih 70-ih godina kada je Michael u sklopu turneje posjetio London i rekao menadžeru da ga spoji s mladim glumcem. Navodno je "Oliver!" bio njegov omiljeni mjuzikl i gledao ga je nebrojeno puta.

Mark danas boluje od osteopatije i živi u engleskom Eheltenhamu s drugom suprugom Lisom i četvero djece, a Michael je umro od srčanog zastoja 2009. godine.

Michaelova djeca dosad nisu komentirala Markove tvrdnje.