Mario Valentić otkrio nam je svoje dojmove nakon transformacije u Nives Celzijus u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Mario Valentić u prvoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" nije imao nimalo lak zadatak jer je morao uskočiti u cipele pjevačice i spisateljice Nives Celzijus, koja je kao članica žirija morala ocijeniti i njegov nastup.

Nives je u čudu pratila njegovu izvedbu, a nije propustila priliku da ispipa svoju dvojnicu.

Nakon nastupa s Marijem je iza pozornice porazgovarala naša Mia Kovačić, kojoj je otkrio kako se osjećao u Nivesinoj koži, a pokazao je i štikle broja 44 koje je nosio.

"Budući da je ovo maska, ja nemam osjet što se događa, ali su navodno 'mamile' malo izvirile malo van. Ali ja sam se zabavljao, ja sam uživao. Nives mi je večeras baš bila zgodna, govorim to kao Mario i baš mi zrači, bilo mi je lijepo pogledati u nju i osjetiti tu neverbalnu podršku od nje. Nadam se da je njezina reakcija bila prava, da nije bila fejkana jer me nije ni djelomično vidjela uređenog. Kad glumiš žensko, moraš stvarno biti žensko, u ovom slučaju Nives, da ne ideš u neku karikaturu. Ali su mi rekli i da sličnim na Sandru Bullock, uglavnom su mi to zgodne žene", izjavio je Mario nakon nastupa.