Srpski mediji prenijeli su vijest o ljubavnoj vezi Džejle Ramović i Marije Šerifović, o čemu se ona sama oglasila na društvenim mrežama.

U susjednoj nam Srbiji ovih su se dana brzinom svjetlosti proširile glasine o novoj ljubavi pjevačice Marije Šerifović, a u tamošnjim medijima pisalo se kako je njezino srce osvojila pjevačica i natjecateljica showa "Zvezde Granda" Džejla Ramović.

Marijin ljubavni život pod povećalom je otkako je otkrila da joj je sviđaju i djevojke, a prije tog priznanja jedina poznata veza s muškarcem bila je ona s pjevačem i glumcem iz Crne Gore Slavenom Kalezićem.

Marija je svoje veliko priznanje s javnošću podijelila još 2013. godine na jednoj od konferencija za medije.

"Lezbijka sam, bila sam s djevojkom i to je divan osjećaj. Znam da ste svi došli zbog ovog pitanja. Moram vam reći da je super imati odnos s nekim čija brada ne bode", izjavila je tada pjevačica i pobjednica Eurosonga.

No nakon toga Marija nije potvrdila niti jednu ljubavnu vezu sa ženom, ikako je prema pisanju Kurira godinu dana bila u vezi s dizajnericom interijera Elenom Karić. Nakon toga navodno je ljubila djevojku iz Los Angelesa, čiji je identitet do danas ostao skriven. Pisalo se i o turbulentnoj vezi s Miss universe Hrvatska 2000. Renatom Lončarević, no obje su tvrdile da su samo dobre prijateljice.

Marija se ovaj put u vezi s novim šuškanjima o ljubavi oglasila na Instagramu.

"Nisam planirala komentirati sve ove članke koji su preplavili medije u pet-šest dana, ali kako vidim da su se sad počele uključivati i izmišljene izjave naših obitelji, morala sam reagirati. Nikada nije bila tajna da se nakon natjecanja između naših obitelji razvilo veliko prijateljstvo, koje neće biti završeno zbog bilo čijih loših ili sumanutih ideja ili izjava. Tako da sve što ste čitali i što ćete čitati jedna je velika laž. Postoji nešto što me jako iznerviralo, nije fer da se mom ocu stavljaju riječi usta, čovjeku koji se trenutačno nalazi u bolnici i čeka operaciju. Tako da za to sram vas bilo, pozdrav svima", izjavila je ogorčena Marija.

Prema pisanju tamošnjih medija, Džejlina obitelj navodno je bila bijesna zbog glasina o njoj i Mariji, a to su joj navodno smjestile konkurentice iz showa u kojem se natjecala i koje su ljubomorne na njezin uspjeh. Izvor blizak obitelji za Kurir je izjavio kako je Džejli najvažnije da su joj majka i otac mirni i da ona ima dečka kojeg će uskoro predstaviti javnosti. Dodao je i kako joj Marija samo pomaže u karijeri i da je zbog toga dolazila u njezin stan, ali da tamo nikada nije prespavala.