Marianne Faithfull bila je muza The Rolling Stonesa, a njezin bivši muž je rekao kako je hospitalizirana zbog koronavirusa i oporavlja se.

Pjevačica Marianne Faithfull trenutačno je u bolnici u Londonu zbog koronavirusa, potvrdio je njezin bivši suprug John Dunbar. 74-godišnja Marianne trenutačno je stabilno i dobro reagira na liječenje nakon što su nalazi pokazali da je pozitivna na virus koji hara svijetom, piše Daily Mail.

Faithfull je prije nekoliko dana hospitalizirana jer je počela pokazivati simptome koronavirusa, a reagirala je na vrijeme. "Jedva može govoriti i trenutačno ne prima posjete, no zasad se dobro drži", rekao je Dunbar.

Marianne Faithfull započela je svoju karijeru 60-ih godina, a postala je najpopularnija zbog svoje veze s pjevačem The Rolling Stonesa, Mickom Jaggerom. Prvi singl napisali su joj upravo Jagger i njegov kolega iz benda Keith Richards, a objavila je nekoliko uspješnih pjesama.

S Johnom Dunbarom je bila u braku do 1966. godine, nakon čega ga je ostavila zbog Jaggera. S popularnim rockerom bila je u vezi do sredine 70-ih godina, no počela se drogirati i na kraju je ostala bez krova nad glavom te je lutala ulicama.

Producent Mike Leander ju je pronašao na ulici te ju je pokušao vratiti na glazbenu scenu. Tek joj je 1979. godine uspjelo vratiti se u glazbene vode. Nedavno je otkriveno kako se snima film o njezinomm životu, a Marianne će glumiti Lucy Boynton (26). Boynton je skupa sa svojim dečkom Ramijem Malekom glumila u filmu o životu Freddieja Mercuryja, "Bohemian Rhapsody", a utjelovila glavni ženski lik.