Maja Šuput odlučila se na novi poslovni pothvat i sa zaručnikom Nenadom pokreće vlastiti brend Majushka.

Maja Šuput sinonim je za pozitivnu energiju. Sve što dotakne, gdje god zapjeva, teško tko ostaje ravnodušan ili bezvoljan. Poznata po osmijehu koji nikada ne skida s lica, uvijek dobro raspoložena i spremna za akciju. Upravo zato je i odlučila svoj višak energije, ako je to zaista fizički moguće, pretočiti u sjajan poslovni potez. Partner u svemu joj je njezin zaručnik Nenad Tatarinov s kojim se savršeno slaže i nadopunjuje u idejama. Kako on kaže - ''Maja u svemu ima kreativnu ulogu, a ja njezine ideje sprovodim u djelo.“

Točnije, radi se o lansiranju brenda Majushka koji potpisuje sama Maja. Brend će u svome asortimanu sadržavati niz raznovrsnih proizvoda s kojima Maja svima želi približiti svoju ljubav prema lijepome, trendovima, modi, glazbi, prema svemu što nju čini sretnom.

Maja Šuput (Foto: Srećko Rundić)

Upravo kroz Majushku, zaljubljenom je paru cilj prenijeti ljepotu života svima koji će se u brendu prepoznati. Jedni od proizvoda su Majushka mikrofoni koji dolaze u tri boje, crnoj, zlatnoj i rose gold. Oni su tu kako bi se svi mogli zabaviti, opustiti i tulumariti gdje god se našli. Platforma pomoću koje se može doći do asortimana je web shop putem kojega svi zainteresirani mogu vrlo jednostavno obaviti kupnju ili na jednom mjestu pogledati što se sve krije iza brenda Majushka.

„Svoju neiscrpnu energiju ulažem u sve što radim i ovaj novi projekt me posebno raduje. Nenad i ja se nadopunjujemo u svemu i imamo velike planove i ideje za budućnost. Majushka nije samo projekt, to sam ja u punom smislu te riječi i sve što radim, radim predano od početka do kraja, jednostavno uživam u životu i svakom danu i tu ljepotu bi htjela približiti svima. Rad se uvijek isplati, a i spašava“ dodaje Maja.

Maja Šuput (Foto: Srećko Rundić)

Isto tako, nije tajna koliko Maja voli gastronomiju te je upravo zato u planu nešto vrlo uzbudljivo, ali više o tome ćemo saznati kad za to bude vrijeme. Ono što znamo je, da možemo očekivati nešto veselo, šareno i razigrano, mjesto na kojem zabave sigurno, neće nedostajati.