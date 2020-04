Maja Šuput, osim što je objavila staru sliku, odgovarala je i pratiteljma na pitanja o njezinom privatnom životu.

Pjevačica Maja Šuput (40) odlučila je razbiti dosadu u izolaciji, pa je obožavateljima odgovarala na pitanja, a podijelila je i staru fotografiju koju joj je netko poslao.

"Dakle, plačem od smijeha. Kažem svom mužu 'Pogledaj me, netko mi je poslao fotografiju od prije sto godina', a on kaže: 'A pogledaj frajera do tebe koji se malo upiškio'", napisala je Maja na sliku iz prošlosti.

Pjevačica je odgovarala pratiteljima na brojna pitanja među kojima je bilo i kako joj je u braku. "Savršeno, sve štima, nitko se nije promijenio, ništa se nije promijenilo, osim što se još više volimo", napisala je Maja.

Šuput, koja je vodila show "Tvoje lice zvuči poznato", a odgođen je zbog zdravlja i sigurnosti članova produkcije, otkrila je i kako održava liniju. Istaknula je kako se trudi vježbati svaki dan te je nabavila sobni bicikl nedavno.