Maja Šuput je objavila najzabavniji dječji album naziva ''Što je to ljubav''.

Maja Šuput proteklog je vikenda predstavila najzabavniji, najslađi i najiščekivaniji dječji album ''Što je to ljubav'', a na radost svih roditelja, baka, djedova i ostalih članova koji se žele zabaviti sa svojom dječicom.

Zbog ove kompilacije svaka će kuća biti puna glazbe, veselja i ljubavi. Potpuno nove, plesne, pjevne, zabavne i hitoidne melodije s edukativnim tekstovima uskoro će se moći nabaviti na posebno dizajniranom USB sticku u obliku zvjezdice.

CD kao takav ostavljamo povijesti, a USB stick osim što će biti nositelj 8 novih zaraznih pjesama imat će i dekorativni moment u sobi svakog djeteta. USB u obliku zvjezdice koji dolazi u plavoj ili roza boji upakiran je u prekrasnu kutiju sa glitter potpisom Maje pa tako u cjelini čini savršen poklon za bilo koju prigodu.

Ono što ovaj projekt čini apsolutno jedinstvenim i nekonkurentnim jest i činjenica da će svaka pjesma dobiti svoj animirani spot u kojem je glavni lik upravo Maja.

Prvi spot koji gledamo izrađen je za naslovnu pjesmu albuma ''Što je to ljubav'', po kojoj je album i dobio ime.

Apsolutni bonus na većini pjesama jest to da je Maja uključila nekolicinu talentiranih, prekrasnih djevojčica Miu, Loru i Martu, a koje su sa njom otpjevale duete pa će svako dijete slušajući pjesme i učiti sa njima što je to "Semafor", "Što životinje jedu", koja su to "Četiri godišnja doba" i naravno "Što je to ljubav".

Povežite se sa svojim najmilijima pjesmom i plesom jer kako kaže naslovna pjesma u jednom stihu "Ljubav je kada se vole svi na svijetu".