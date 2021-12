Maja Šuput zadnja je gošća druge sezone serijala Fakap u kojem su poznati Hrvati s javnosti podijelili najneugodnije životne trenutke.

Pjevačica koju gledamo i kao članicu žirija showa Supertalent Idi Prester i Miji Kovačić otkrila je neke od najneugodnijih trenutaka u kojima se našla. Pored situacije gdje je na važnom projektu pokazala grudi pred 3200 ljudi, a među njima su bili njezini majka i otac, tu su i zabavne priče s tuluma i zabava koje bi najradije zaboravila.

No fakap koji je poduže objasnila ima veze s vlastitom prosidbom koju je upropastila.

''Prvo mi pada na pamet kad sam uspjela zeznuti vlastitu prosidbu. Muž me odlučio zaprositi u Bnagkoku, bili smo na odmoru. Rezervirao je restoran na 64. katu, gleda na cijeli Bangkok, dogovorio se s njima da će me zaprositi. Taj restoran ima bijela svjetla koja gledaju prema dolje, a on je dogovorio s njima kad će me zaprositi da prvi put okrenu na crveno i prema nama. Dogovorio je i šampanjce i buket. Restoran je bio pun. I u nekom trenutku, ja ne znam kaj će se dogoditi, vidim tamo neka žena svira violinu. A baš je bio konobar za našim stolom, a ja njega pitam kaj se događa, a ovaj kaže, nekoga će se zaprositi'', ispričala je Maja detalje ove zavrzlame, a kako je cijela priča završila pogledajte u videu jer naime, svi znamo da je prava prosidba na kraju bila na Maldivima.

''Tek kad me zaprosio na Maldivima priznao mi je što se trebalo dogoditi u Bangkoku. A pristala bi ja i tamo'', rekla je Maja.

Cijelu priču pogledajte u našem videu!

Web-serijal "Fakap" bavi se fenomenima i trenucima gluposti i nespretnosti, onim situacijama kada nam IQ naglo padne iz neobjašnjivih razloga i kada iz nas poteku riječi koje nismo u stanju zaustaviti.

Gosti prve sezone oduševili su korisnike portala i društvenih mreža, a sam serijal je zbog svojeg drugačijeg, ležernijeg pristupa ostvario zapanjujuće rezultate. Pola milijuna pregleda članaka za cijelu sezonu, 210 tisuća videopregleda po epizodi na društvenim mrežama te čak 4,2 milijuna videopregleda cijele sezone na društvenim mrežama – brojke su koje dokazuju da je ''Fakap'' postao pravi hit te da publika s nestrpljenjem očekuje nove goste.