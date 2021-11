Maja Šuput raspričala se o majčinstvu, a otkrila i neke privatne detalje koje je dosad skrivala.

''Nisam mislila da je majčinstvo baš takav predivan osjećaj. Svi su mi govorili da će mi se život preokrenuti za 360 stupnjeva, a budući da je moj život bio lijep mislila sam Bože što me to čeka. A kad ono sve lijepo je ostalo, samo sam još dobila ljubav svog života'', izjavila je Maja Šuput u ''Dalibor Petko Showu'', gdje je gostovala zajedno sa svojim bandom.

Na pitanje glumice Petre Kraljev je li Bloomova prva riječ bila zaista tata, Maja je rekla da je prvo rekao baba, a onda i tata.

''Nazvao me upravo Marko Grubnić i rekao da je razgovarao s fonetičarom zašto je dijete prvo reklo tata. Kaže on, ne brini djeca prvo kažu tata i dada, htio me je utješiti'', smijala se Maja, koja je sinčiću uporno govorila riječ ''mama'', ali je dijete jedino reklo ''papa'' jer je bilo gladno.

U emisiji je Maja otkrila da ne planira tetovažu iako je obećala suprugu, da još nije naučila kuhati te da nije prevladala strah od ptica i riba.

''Bloom neće imati nikakve hrčke ni papige'', rekla je.

Otkrila je da je i vodila ljubav u avionu, ali ne i detalja toga, a kaže da joj se nikad nije dogodilo da je slučajno nazvala bivšeg dečka. Kolegica iz Supertalenta, Martina Tomčić uspjela je rasplakati pjevačicu.

''Susjede smo, dijelimo filter i baš se volimo. Maja je predivna mama'', hvalila je Tomčić Maju, s kojom se često i privatno druži, a komplimenti si izmamili pjevačici suze na oči.

Jole joj je rekao da ga mora upoznati sa suprugom, a o Davoru Bilmanu Maja je rekla da ga je prestala maltretirati jer joj je mama prigovorila.

Šuput je najavila i da priprema mjuzikl za djecu te da joj je želja voditi Talk show. Maju su u emisiji iznenadili i producent Natko Smoljan, dizajnerica Matija Vuica, ekipa iz mjuzikla Footloose, Davor Lovrinić i Tadija Kolovrat te grupa Barabe, a posebno ju je dirnula čestitka koju joj je uputio kolega Mate Bulić.