Maja Lena Lopatny nedavno je točno u ponoć čestitala majci Miji Begović 56. rođendan emotivnom porukom.

"Mam. #00.00 je a znaš mene. Želim ti da naša pozornica života zauvijek bude ispisana ljubavi i podrškom kao i do sada, da bude prepuna šala i smijeha (Svijet pokrećemo osmijehom, zar ne?), puna topline i ljubavi, naših 'dubokoumnih razgovora' i analiza, mira i mudrosti, naravno tvojih nezaobilaznih 'juhica', epskih rečenica i zaključaka... da i dalje budeš sve ono što jesi, da i dalje s takvih žarom i ljubavi voliš ovaj svijet i da u svaku novu pobjedu ideš s osmijehom i sa svojim ogromnim lavljim srcem, samo onako kako ti znaš. Imamo nas, a za ostalo ćemo lako. I naravno kakva bi rođendanska slika bila ako ne 'mutna', ionako ti takve najviše voliš, a mi znamo zašto...

Pitala si me šta radim? E, paaa sad znaš.. nije ju bilo lako iskopati. Neka ti je najsretniji...i znam da će ti se sve želje ispuniti jer kao što si me oduvijek učila život je čudo. S tobom to sigurno je. Voli te tvoj general M.", napisala je Maja Lena na Instagramu te razniježila mnoge.

Nije tajna da su njih dvije jako povezane, a poznata domaća glumica zasigurno je ponosna na svoju 28-godišnju kćer koja je od klinke s pletenicama postala prava ljepotica.

Svojedobno je diplomirana novinarka Maja Lena dobila i Rektorovu nagradu, a nakon što je diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u veljači 2017. godine, crvenokosa ljepotica povukla se iz medija.

Također, privremeno je odustala od novinarstva te se zaposlila u turizmu u jednom resortu na otoku Korčuli, i to kao menadžer za turizam.

Iako je bila vrlo zaposlena, Maja je stigla redoviro uveseljavati tisuće svojih sljedbenika na Instagramu zanosnim fotografijama kojima je pokazala kako više nije djevojčica, već je izrasla u pravu ljepoticu. Iako krije koga trenutno ljubi, vjerujemo kako se pripadnici jačeg spola itekako bore za njezinu pažnju.