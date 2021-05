Maja Bajamić je na Instagramu otkrila tajnu svog dobrog izgleda i u čemu najviše uživa.

Top formi naše domaće pjevačice Maje Bajamić slobodno mogu pozavidjeti i njezine svjetski poznate kolegice, od kojih je neke utjelovila i u showu "Tvoje lice zvuči poznato", a sada je na Instagramu otkrila u čemu se krije njezina tajna.

"Sport. Cijeli život. Odgojio me. Formirao. Osnažio. Ohrabrio. Dao disciplinu. Unaprijedio moje kreativno biće. Dao slobodu pokreta. Beskrajnu izdržljivost i mogućnosti da svoje duhovno formiram i ispoljavam fizički, materijalno. Judo, odbojka, ples, boks. Posljednje dvije godine život mi je donio prijatelja i trenera. Hvala što radiš sa mnom, što brineš i motiviraš kad sam ‘mrtvo tijelo’. Što me vratiš kada u glavi odlutam u cabaret, studio ili na pozornicu tijekom treninga i što poštuješ kad sam ‘u svom svijetu’, kada mi se događa kreacija. Mimo svih probi svih vrsta, studijskih i TV snimanja , putovanja i nastupa, ludila, korone i selidbi, ja idem na trening i to je tako cijeli život. Tjera me nešto. Moram. Hvala treneru za stručnost, prijateljstvo i podršku. Čeka nas još puno toga. Najsretnija sam sama i bosa u dvorani. Nema tu glume niti specijalnih efekata. To je ljubav, ne đir. Brinite o svom tijelu i volite ga. Treba vam biti snažan štit i hram. I za kraj, citirala bi svoju čarapu: ‘Trust your intuition’", napisala je Maja u podužem statusu.

Uz to je objavila i nekoliko fotografija s treninga i dobila brojne pohvale.

"Presavršena", "Seksi i jaka Maja", "Lijepo Maja", "Prelijepa si", "Bravo Maja, samo jako", "Kraljice Majo", "Prirodna ljepota, prekrasna i zadivljujuće lijepa", "Definitivno žena broj jedan u Hrvatskoj najljepša i najzgodnija", "Seks bomba", samo su neki od laskavih komentara koje je dobila.

Maja svoju top formu pokazuje iz tjedna u tjedan u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem nas oduševljava svojim umijećem transformiranja u slavne glazbenike i glazbenike.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ovoga puta gledajte u subotnjem večernjem terminu na Novoj TV, 29. svibnja!