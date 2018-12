Macaulay Culkin ponovno se našao u ulozi Kevina McCaliistera, ovog puta kao odrasli čovjek.

Prava poslastica za obožavatelje filma "Sam u kući" osvanula je na društvenim mrežama. Naime, Macaulay Culkin snimio je reklamu za čije se potrebe ponovno upustio u ulogu Kevina McCallistera, ovog puta u odrasloj verziji.

Snimljene su tako legendarne scene poput Kevinova skakanja po krevetu, večeranja tjestenine sa sirom, naručivanja pizze, ukrašavanja božićne jelke i lukavog obračunavanja s lopovima.

Macaulay je snimljeni video objavio i na svom Twitter profilu. "Jeste li se ikada pitali kako bi Kevin izgledao kao odrastao? Niti ja. Ali u slučaju znatiželje ovo definitivno trebate pogledati", napisao je glumac.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3