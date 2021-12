Lucija Šarčević je u polufinalu "Supertalenta" izvela Gibonnijevu baladu "Libar" u vlastitom aranžmanu, a nastup je oduševio publiku i žiri.

Na pozornicu "Supertalenta" vratila se 18-godišnja pjevačica Lucija Šarčević koja je na audicijama raznježila mnoge svojom izvedbom pjesme "Žute dunje" koju je i odsvirala na gitari.

Maja Šuput se tada rasplakala, Martina Tomčić ju je nazvala boginjom glazbe, Janko Popović Volarić je ostao bez teksta, a uspjela je dirnuti i Davora Bilmana koji joj je rekao da je božanstvena.

"Audicijski nastup je prošao fenomenalno. To je jedan najljepši mogući san koji sam odsanjala i koji se pretvorio u stvarnost. Kada sam utonula u pjesmu i zamislila tih dvoje mladih, osjećaj je bio predivan. Ne pronalazim se pjevajući i svirajući nešto što ne osjećam i što ne dopire do mene. Kad sam ugledala suze Maje Šuput, a i gledatelja, bila sam ispunjena, osjećaj je predivan, kad saznam da sam nekog dirnula odmah mi to izazove leptiriće u trbuhu. Boginja glazbe, ne znam što bih rekla na to. Od audicije sam postala punoljetna, kosa mi je porasla, skinula sam aparatić, fizički sam se promijenila, ali duhovno sam ostala ista", rekla je Lucija prije svojeg nastupa u polufinalu.

Ovaj put je svirala na klaviru, a izvela je Gibonnijevu baladu "Libar" u vlastitom aranžmanu, što se itekako svidjelo publici i žiriju.

"Kakav nastup, predivan, ta emocija s kojom proživljavaš tekst koji pjevaš, onda glas, onda scenski dio, kakav nastup, stvarno", komentirao je Janko.

"Čak mi je malo neugodno zbog toga što ću ti reći, to nisam ja, ali tvoj glas, svaki tvoj uzdah, pjesma koju si pjevala, to je apsolutno nešto potaknulo kod mene, nikad ne bih slušao takvu vrstu glazbe, ali tvoj glas i klavir, top topova", priznao je Bilman.

"Mala boginja glazbe, htjela sam to još jednom reći. Nisam pronašla snažniju riječ za Luciju od ove, iako sam tragala za njom. Večeras je svaki čovjek pred malim ekranima dobio poruku koju je Gibonni htio prenijeti ovom pjesmom", oduševljena je bila i Martina.

"Nevjerojatno je to kako ti zvučiš, danas se nisam rasplakala, ali si me opet oduševila", složila se s ostatkom žirija Maja Šuput.

Lucija dolazi iz sela Rumboci kod Prozor Rame u BiH, a tamo vodi crkveni zbor i potpredsjednica je Franjevačke mladeži. Za nju je vjera nešto posebno. Vidi druge kojima je vjera samo formalnost i to ju jako žalosti. Na misi se i zaljubila u klavir pa je odlučila ići na privatne sate. Sada svira klavir, gitaru i ukulele, a pjeva i u vokalnoj skupini na vjenčanjima već 3 godine. Kaže kako joj klavir budi veće emocije, a gitara joj je više za društvo. Ukulele je dobila na poklon i naučila svirati za 15 minuta, jer je već znala svirati gitaru. Željela bi još naučiti svirati flautu i tamburicu kad nađe vremena. Premda je još u osnovnoj školi pobijedila na županijskom glazbenom natjecanju, glazbu smatra isključivo hobijem i ne misli se baviti profesionalno pjevanjem niti sviranjem. Ne želi biti zvijezda, ali obožava glazbu i to je veliki dio nje.

