Lucija Lugomer objavila je fotografiju s ljetovanja i progovorila o problemu za koji je našla rješenje.

Naša najpoznatija plus-size manekenka Lucija Lugomer progovorila je na Instagramu o jednom problemu i mnoge pratiteljice su se s njom poistovjetile.

"Samo ljudi s velikim bedrima će razumjeti. Tko se prepoznaje? Čovjek se snađe u mukama", napisala je Lucija.

Manekenka je podijelila fotografiju s ljetovanja u mjestu Srebrena na kojoj nosi kratke hlače i gornji dio badića te je jedno bedro omotala ručnikom.

Naime, ljudima s velikim bedrima se pri hodu trljaju bedra jedno o drugo pa često nastaju iritiacije na koži, a Lucija je otkrila kako je ona to riješila.

Brojne pratiteljice su komentirale kako se one nose s time, ali i da im je Lugomer dala dobru ideju.

"To je to!", "Ima nas", "Suosjećam", "Top izum", "Znači, muku mučim s tim", "Treba nešto kvalitetno i korisno stvoriti, izmisliti da se pomogne nama svima koje se borimo s tim", "Ajme, koja ideja! Ja jednostavno ne nosim kratke hlače. Ulja i dezići mi samo gore rade. Čekaj, kako se to veže ili samo držiš?", "Ti uvijek pogodiš u onu točku gdje treba. Totalno mogu poistovjetiti i hvala ti od srca na ovome", "Dakle, cijeli život borba", "Totalno poznata situacija. Bravo za snalažljivost", napisale su Luciji.

Manekenka je najavila u komentaru jednoj pratiteljici da će sljedećeg ljeta nešto izmumiti za ovaj problem ljudi s velikim bedrima.