Što je prethodilo ovom događaju između Meghan i Harryja, vrlo vjerojatno nikada nećemo saznati.

Kraljevskom paru ovakve se stvari dosad nisu događale.

Radi se o Meghan Markle i princu Harryju koji su imali prvi loš trenutak u javnosti ili se samo tako učinilo brojnim obožavateljima koji prate baš svaki korak svog omiljenog para.

Sve se dogodilo u nekoliko sekundi na balkonu Buckinghamske palače, no i to je bilo sasvim dovoljno da krenu priče.

Naime, Harry je tijekom službenog događanja stajao iza Meghan, a u jednom trenutku ona se okrenula prema njemu te mu htjela nešto reći, no nije stigla, jer ju je on poprilično ljutitog izraza lica odbio uz dvije, tri riječi.

Interpret as you wish but here’s that #TroopingtheColour video WITH SOUND since lies are being told #MeghanAndHarry #MeghanEffect #MeghanMarkle #DukeofSussex #DuchessofSussex #DuchessMeghan pic.twitter.com/kDY801VbIG