Selo Sigec bilo je dom na neko vrijeme Martinu Sagneru i ostalim članovima glumačke i snimateljske ekipe "Gruntovčana".

Serija "Gruntovčani", koja je proslavila glumca Martina Sagnera, snimana je u njegovoj rodnoj Podravini, točnije u selu Sigecu, koje je "glumilo" selo Gruntovec.

O tome je za portal epodravina nedavno pričao Đuro Zvonar, koji je u vrijeme snimanja imao tek 5 godina, a u čijoj se kući radnja najčešće odvijala.

"Na poziv tadašnje Mjesne zajednice mojem tati došao je režiser i kazao kako mu njegova kuća najviše odgovara. Došlo je do zaključenja ugovora i početka snimanja. Kako bi vjerno portretirali tadašnju svakodnevicu, svi kućni detalji, od kreveta do starina ili željeznih stalaka na kojima su se iznad peći sušili pokrivači, zadržani su u identičnim pozicijama. Čak i plava boja na zidovima. Tražili su to nešto. Cijela serija, odnosno 90 %, snimana je našim materijalom", izjavio je Đuro za epodravinu.

Đuro se prisjetio i samog Dudeka koji je s vremenom postao blizak prijatelj njegove obitelji.

"Družio se sa svima kao da je čovjek iz sela. Nikada, pa ni danas, nije ljude gledao svisoka. Puno je puta jednostavno sjeo s nama za stol i jeo. Grah, špek, ljute feferonke, što god. Nije bilo razlike između nas i njega. Njemu nitko nije bio pokvaren", ispričao je Đuro za epodravinu.

Dok je njihova kuća bila pretvorena u set, obitelj Zvonar spavala je u štaglju, družili su se s ekipom, a neki su sudjelovali kao statisti.

Dudekova kuća više ne postoji, posljednji je zid srušen 2016. godine jer je bila u derutnom stanju, no u selu još uvijek postoje neki itekako dobro poznati objekti poput dvorišta i kuće od Presvetlog, štaglja na kojemu je Dudek mijenjao crijep za vrijeme tuče, ali i ulica u kojoj su živjeli Dudek, Cinober, Presvetli, Regica i drugi svima dragi likovi.

Kako danas izgledaju, možete pogledati u našoj galeriji.