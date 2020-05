Jolie Petite by Ljupka Gojić

U Jolie Petite by Ljupka Gojić kampanji za kolekciju proljeće/ljeto 2020. po prvi put sudjeluju i sve tri Ljupkine kćeri.

Prije nego je zakoračila na svjetske modne piste, Ljupka Gojić Mikić svoje prve korake napravila je u zagrebačkom kvartu Knežija te tako zauvijek (p)ostala ''cura s Knežije''. U prilog tome ide i povratak u rodni grad, točnije – kvart, prije nepune 3 godine, i to nakon dugogodišnje karijere i života u mnogim svjetskim metropolama.

U istom tom kvartu zatekla ju je i novonastala situacija, uzrokovana pandemijom, koja joj je ujedno bila inspiracija i za novu kampanju njezinog brenda Jolie Petite by Ljupka Gojić.

Rekviziti koji su ovoga puta bili neophodni na snimanju, poput maski, Ljupki su bili svakodnevica tijekom devetogodišnjeg života u Japanu, zemlji poznatoj po tome da baš na taj način štite jedni druge, čuvaju zdrave od bolesnih. Ali cijelo to vrijeme i dalje žive, rade, stvaraju. Vođena upravo tom filozofijom, osmislila je kolekciju za proljeće/ljeto 2020., koja odiše pozitivnom energijom, zaigranošću te prepoznatljivim lepršavim duhom brenda.

Efektni puf rukavi nesumnjivo su jedan od najšarmantnijih modnih detalja ove sezone, a u novoj Jolie Petite kolekciji ukrasili su dva modela tunika; jednu s uzorkom krupnih žarko ružičastih cvjetova, tek ponegdje prošaranu tamnijom nijansom, dok na drugoj tunici rukavi dolaze u ponešto "smirenijoj" varijanti, zagasite bordo boje, idealnoj primjerice za odlazak na mirisan kolač od jagoda u najdražu kvartovsku slastičarnicu.

Traper je klasik koji je uvijek u trendu, pa se tako među ovosezonskim Jolie Petite favoritima našla i jedna jeans haljina, ukrašena romantičnim volanima, uz koju će sjajno pristajati ljetne sandale ili pak robusnije čizme.

U svakoj Jolie Petite kolekciji za tople dane nađe se i jedan večernji model, kao stvoren za prigode u kojima se najbolje osjećamo u provjerenoj klasici. Upravo za takve situacije namijenjena je elegantna crna satenska haljina, koja ipak krije jedan neobičan detalj - asimetričan rukav. A kao možda najveći favorit ljetne kolekcije suptilno se istaknula jedna ljupka haljina midi kroja, lagano nabranih rukava i otvorenih leđa, koja dolazi u dvije nijanse; nebesko plave, posute razigranim bijelim točkicama, te bijele, na kojoj su se sjajno uklopile sočne crvene trešnje.

Ipak, najveće iznenađenje kampanje je po prvi put sudjelovanje u istoj sve tri Ljupkine kćeri – Jane Sienne, Mile Amelie te Mari Dane, koje su već od malih nogu naslijedile mamin nepogrešiv osjećaj za stil. Šarmantni i nevini dječji duh izražavaju kroz svoje neobične modne kombinacije te pritom uvijek izgledaju fantastično. Stoga je i djelić tog veselog i otkačenog duha svojih kćeri prenijela u mini dječju kolekciju, koja se sastoji od nekoliko neodoljivih i chic haljinica s puf rukavima i prepoznatljivim motivom Jolie Petite curice.

''Nikad, kao za vrijeme dok je rađena ova kolekcija, nisam toliko poželjela izaći iz stana, hodati besciljno, ali i ciljano, šetati po placu, kvartu, držati u ruci jagodu, opipavati rajčicu, grincek, mirisati cvijeće ono od kumice, iz njenog vrta. Svratiti do knjižnice, popiti kavu s prijateljima ili tko već naleti jer to je četvrta generacija života u istom kvartu. Ne treba se dogovarati za kavu, krenete i već ćete nekoga sresti. I vratiti se doma punih ruku i punih pluća zraka, volje, želje, nade. I onda se baciti na kuhanje ručka uz pomoć malih rukica. To je meni ova kolekcija, puna zraka i neba, prirodnih materijala, živosti, prozračnosti i nade da će sutra drugačije biti'', istaknula je Ljupka.