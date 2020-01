Bend Ljubavnici svakodnevno dobivaju brojne poruke na društvenim mrežama, a u moru poruka koje su im golema podrška, nerijetko se nađu i neke ljubavne.

Ovi dečki koji posljednje vrijeme haraju top listama te bilježe sjajne rezultate na YouTubeu, odlučili su sa svojom publikom podijeliti neke od poruka koje dobivaju. Dakako, dečki ne žele otkriti identitete osoba koje im šalju poruke te su odabrali tek one najsimpatičnije, no poruke znaju biti toliko zabavne da su neke odlučili objaviti.

Da su dečki postali u kratko vrijeme najpopularniji domaći bend pokazuje i to što ih na pozornicu često prate i zaštitari jer da njih nema, mnoge bi se djevojke počele penjati na pozornicu, a to bi sigurno onemogućilo da dečki odrade koncert.

Osim na društvenim mrežama često dobivaju poruke i na mobitel, a nije rijetkost ni da im mobitel zvoni usred noći tako da Ljubavnici moraju gasiti mobitele preko noći kako bi se uspjeli naspavati.

"Bok, molim te javi mi se, možemo se naći, obožavam vas....“, "Molim te nemoj me prijaviti za uznemiravanje ja sam udana i imam djecu“, "Mogu li dobiti vaše privatne brojeve, voljela bih da pričamo do dugo u noć“, "Ja sam ispred šatora dođite da vas poljubim...“, "Ako mi nećete dati svoje privatne brojeve, doći ću vam pred kuću i urlikati cijelu noć. Ne brinite, nisam luda“, "Hoćete li doći na moj rođendan? Bit ću sama kod kuće“, "Imam dečka, ali on je na putu. Javite se, diskrecija sto posto“, "Moja mama želi da se udam za Marija. U miraz ide kuća, vikendica i punica“, "Imam 47 godina, ali izgledam kao da mi je 30, sigurno bi vam se svidjela“, samo su neke od najzabavnijih poruka koji dečki svakodnevno dobivaju.

Ljubavnicima je drago što su toliko popularni, no ipak najvažnija je dobra pjesma pa tako ovaj mega popularni bend već radi na novim materijalima koji će, nema sumnje, osvojiti i stare ali i nove obožavateljice.