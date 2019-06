Jedan od najpoželjnijih holivudskih glumaca, Jake Gyllenhaal danas slama srca ljepotica, no u prošlosti je on bio taj kojeg su dvije slavne dame jako povrijedile.

Seksi holivudski glumac koji je cijeli život proveo okružen filmskim setovima i glumcima, Jake Gyllenhaal (39) slovi za jednog od najvećih slamatelja srca mladih ljepotica.

Zvijezda "Planine Brokeback" i "Donnie Darka" u posljednjih je 20 godina od tinejdžerske zvijezde i čudaka postao jedan od najcjenjenijih glumaca današnjice, ali i serijski zavodnik na lošem glasu.

Jakeove plave oči, gusta brada i lijep osmjeh pretvorili su ovog glumca specijaliziranog za uloge intelektualaca i socijalno nevještih čudaka u seksi zavodnika u čije su naručje pale mnoge slavne dame. Iako mediji pozorno prate svaki njegov korak, pa je teško da glumac može sakriti svoje odabranice, Jake jako drži do svoje privatnosti i ne voli govoriti o svojim bivšim ljubavima. Čini se kako su neka bitna iskustva iz prošlosti ovom glumcu posebno osjetljiva tema - možda zato što bude jako bolna sjećanja?

Naime, prije no što je postao slamatelj srca lijepih i slavnih žena, Jake je i sam proživio dva vrlo bolna ljubavna brodoloma od kojih se navodno nikada nije oporavio, a mnogi smatraju kako su upravo ti krahovi krivi što se nikada nije ni ženio ni zaručio.

Za nedavni intervju, Jake je priznao kako je u životu samo dva puta bio zaljubljen - ali u koga?

Prva Jakeoava velika ljubav bila je plavokosa slatkica Kirsten Dunst.

Kirsten i Jake bili su par od 2002. do 2004. i to je ujedno bila glumčeva najduža veza. Kada je imao tek 22 godine, Jake se ludo zaljubio u slatku Kirsten koja je u tom trenutku bila veća zvijezda od njega. Glumila je u "Spidermanu" i u "Osmjehu Mona Lise", a uskoro su uslijedile i uloge u filmovima Sofie Coppole.

Jakea i Kirsten spojila je Maggie Gyllenhaal, Jakeova starija sestra koja je s Kirsten glumila u istom filmu. Mladi glumci odmah su jedno u drogome prepoznali srodnu dušu pa je otpočela vrlo intenzivna i strastvena ljubavna veza.

Njhova veza jako je brzo napredovala, a zaneseni par uskoro se uselio u Kirstenin luksuzni apartman te su nabavili zajedničkog psa. Kirsten je priznala kako im je jako bitan seks te da dosta vole eksperimentirati i prepuštati se strastima u javnosti. Kako bi stvari u spavaćoj sobi održali zanimljivima, Kirsten i Jake su vodili ljubav u hodnicima i liftovima hotela, na setovima filmova, na benzinskim pumpama i u kinima.

Paparazzi su ih neprestano progonili, no njih to nije ometalo. Jedno vrijeme bili su omiljeni holivudski par i svi su mislili kako će se vjenčati - no uslijedio je gadan prekid.

Navodno je ljubav pukla zbog toga što Jake nikada nije želio izlaziti u noćne klubove već je radije uživao u boci vina kod kuće i gledanju art filmova. Nakon nekog vremena, Kirsten je dojadilo stalno čekati Jakea pa ga je ostavila - i slomila mu srce. Mlada glumica posebnu je podršku za ostavljanje Jakea dobila od svoje mame Inez koja nije voljela mladog glumca jer ga je smatrala snobom i preforsiranim intelektualcem.

Par se razišao bez medijske pompe, jer su sve uspijeli dosta dugo skrivati, no posljedice tog prekida Jake navodno osjeća i danas. Nakon Kirsten više se nikada nije toliko za nekog vezao niti je uspio održati dužu vezu. Kirsten i Jake nisu ostali prijatelji, no glumica je godinama nakon prekida izjavila kako će on uvijek biti "ljubav njezinog života".

Jake je nastavio sa životom kako je znao i umio. Prvo je izlazio s mnogim manekenkama i glumicama, da bi 2007. upoznao svoju drugu veliku ljubav - Reese Witherspoon.

Par se upoznao na snimanju filma u Maroku, a lijepa se glumica upravo bila razvela od Ryana Philippea. Jake i Reese ubrzo su uselili zajedno, a s njima su živjeli i Reesein sin i kćer.

Ljubav je cavala, a par se stalno pojavljivao u javnosti zajedno, razmjenujući nježnosti i tople riječi jedno o drugome.

"Jako je velika podrška. Ja sam jako sretna žena jer on toliko brine o meni. To je sve čemu sam se mogla nadati", rekla je jednom prilikom oskarovka Reese o svom Jakeu koji je mnogo slobodnog vremena posvećivao njoj i njezinoj djeci. Kuhao je za njih, a zajedno su uzgajali voće i povrće te držali kokoši na svom imanju.

Idila je potrajala manje od dvije godine, jer je Reese ostavila Jakea 2009. Navodni razlog prekida bio je taj što se mlada majka Reese nije ponovno htjela udavati - a Jake je želio da mu ona postane žena.

Nakon što ju je zaprosio, Reese ga je odbila, veza im se počela urušavati munjevitom brzinom. Taj prekid za Jakea bio je još bolniji jer je glumac bio potpuno spreman uploviti u bračnu luku i skrasiti se, no nije imao sreće.

Taj prekid ujedno je bila i prekretnica u glumčevom životu jer je nakon Reese počeo serijski slamati srca ljepotica.

Najgore je prošla Taylor Swift, 10 godina mlađa od Jakea, nevina i neiskusna pjevačica pala je pod šarm zanosnih očiju glumca i - ostala ostavljena. I to na brutalan način.

Taylor je navodno željela ostati djevica do braka, no nakon tri mjeseca viđanja, Jake ju je nagovorio da spava s njim. Nedugo nakon što je to učinila - glumac ju je ostavio. Na njezin rođendan javio joj je kako se neće pridružiti zabavi jer ima drugog posla, a mlada je pjevačica cijelu večer provela plačući u wc-u. Samo par dana kasnije glumac je ostavio Taylor, a ona mu je posvetila čak tri svoje pjesme.

Sljedeća na redu bila je glumica Anna Kendrick, koju je slično iskoristio pa odbacio. Nestašni Jake, Annu je upoznao na filmskom setu, a iako su izlazili samo par mjeseci, Jake ju je navodno cijelo vrijeme varao i, kada mu je to odgovaralo, ignorirao.

2013. obljubio je Viktorijinu anđelicu Alyssu Miller, a vezu je prekinuo zbog toga što - je svo vrijeme provodio u teretani. Anđelica nije željela svaki slobodan trenutak vježbati pa ju je Jake jednostavno - "nogirao".

Od tada do danas Jake je ljubio još brojne slavne dame, ali niti jedna se u njegovom životu nije uspjela zadržati duže od par mjeseci. Izlazio je s Ruth Wilson, Natalie Portman, Jessicom Lowndes, a sada ga se povezuje s 20-godišnjim francuskim modelom, no vjerojatno će i tu vezu Jake prekinuti nakon par mjeseci.

Dva gadna prekida i od brižnog muškarca punog ljubavi nastao je beskrupulozni zavodnik.