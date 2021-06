Vlada i Oleksandr Zinčenko u braku su od 2020., a ukrajinska reporterka je intervjuirala mnoge nogometne zvijezde i dobro se razumije u sport pa nije poštedjela kritika ni trenera Manchestera Cityja.

Sportska reporterka Vlada Zinčenko (25) velika je zvijezda u svojoj rodnoj Ukrajini i intervjuirala je brojne slavne nogometaše, no njezino srce pripada Oleksandru Zinčenku (24).

Par se vjenčao u kolovozu 2020., a Oleksandrova prosidba Vlade je zadivila brojne žene. Naime, zaprosio ju je na Olimpijskom stadionu, na kojem može gledati utakmice 70.000 ljudi, u Kijevu ispred srca oblikovanog od mnoštva ruža.

Zapravo je Zinčenko sam potvrdio vezu s Vladom u lipnju 2019. nakon što je ukrajinska reprezentacija pobijedila Srbiju s rezultatom od 5:0 u utakmici za kvalifikacije na Euro 2020. Poljubio je reporterku u obraz dok je imala s njim kratki razgovor pred televizijskom kamerom.

U listopadu iste godine zagrlio ju je kada je s reprezentacijom pobijedio Portugal s 2:1 i tako su osigurali odlazak na Europsko nogometno prvenstvo. Ipak, neki nisu bili sigurni je li Oleksandar samo bio veseo pa zato iskazivao nježnost prema reporterki ili su zaista u vezi.

No uskoro su to saznali zbog objava na Vladinom Instagram profilu. Oleksandar je od srpnja 2016. igrač Manchester Cityja, a njegova draga mu je prošle uzrokovala probleme s trenerom Pepom Guardiolom kada je klub ispao iz Lige prvaka porazom od Lyona.

"Možda nemam pravo ovo reći, možda bi mi muž zabranio. No ovo je potpuno Guardiolova krivnja. U ključnom trenutku je napravio eksperimentalnu taktiku i to je ispalo gadno za Manchester City. Nemam pravo krititizirati, no zašto staviti tri središnja braniča. Jednostavno nemam riječi jer imam takve igrače... Pogledajte kakve ljude imaju na klubi. Doslovno nekoliko klubova na svijetu ima takve rezerve", ispričala je Vlada na svom YouTube kanalu.

No repoterka, koja je intervjuirala velike zvijezde poput Cristiana Ronalda, je tako uzrokovala incident zbog kojeg je Oleksandar na dan njihovog vjenčnja objavio priopćenje za medije.

"Iako je moja supruga novinarka, također je fan. Tijekom sezone je putovala s nama svugdje i prisustvovala utakmicama kod kuće jer je velika obožavateljica Cityja. U videu možete vidjeti njezine emocije odmah nakon utakmice i dala je svoje mišljenje kao što bi svaki fan jer je željela da budemo bolji. Sada potpuno razumijemo da to nije smjela objaviti jer je moja supruga. No nije htjela dati novinarsko mišljenje o treneru. To je jednostavno njezina reakcija nakon što se razočarala kao fan. Pišem ovo sada s mog vjenčanja umjesto da uživam u tim nevjerojatnim trenucima jer ne mogu to ostaviti samo tako. Nadam se da razumijete", istaknuo je nogometaš.

Inače, Vlada je nedavno objavila na Instagramu na kojem je prati više od 440.000 ljudi da ona i suprug očekuju prvo dijete. Vijest je potvrdio i nogometaš fotografijom s loptom ispod majice na terenu i snimkom s ultrazvuka.