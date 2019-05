Repera Tygu dodatno je proslavila i ljubavna veza s 8 godina mlađom Kylie Jenner.

Slavni reper ovog će ljeta prvi put posjetiti Hrvatsku.

Radi se o 29-godišnjem Tygi, koji će ovog ljeta nastupiti na Zrću u sklopu Fresh Island Festivala. Iako iza sebe ima uspješnu karijeru, Tyga je velik dio medijskog kolača ugrabio vezom s najmlađom milijarderkom na svijetu, 22-godišnjom Kylie Jenner.

Podsjetimo, njihova je veza počela dok je Kylie imala samo 16 godina, no nerazdvojni duo mjesecima je tvrdio kako su samo dobri prijatelji. Bilo je to sve zbog razlike od 8 godina koja zapravo nije velika, ali jest kada se zna koliko je godina tada imala vlasnica danas unosnog beauty carstva.

Nakon mjeseci i mjeseci šuškanja, par je potvrdio vezu koja je izazvala burne reakcije javnosti, no s vremenom su se one stišale. Mnogobrojna obitelj Kardashian-Jenner prihvatila je repera koji je s Kylie u vezi proveo nekoliko godina do konačnog prekida u travnju 2017. godine.

Njihovu je vezu, osim razlike u godinama, obilježila i njegova bivša zaručnica, starleta Blac Chyna, s kojom reper ima sina i koja se svim silama trudila javno ocrniti bivšeg partnera i njegovu novu djevojku te njezinu obitelj. Iako se reper nije miješao u javne svađe bivše i sadašnje cure, one su mjesecima zabavljale javnost koja takve stvari jedva čeka. Ipak, sve je utihnulo kada je Chyna prohodala s Kylieinim polubratom Robom Kardashianom te je duo dobio kćerkicu Dream. Kako je bilo očekivano, veza nije potrajala, a također je završila vrlo burno.

S druge strane, prekid repera i Kylie izazvao je veliku medijsku pozornost, no ovdje nije bilo niskih udaraca. Šuškalo se kako je Kylie bila ta koja je prekinula vezu jer to više nije bilo to, dok neke priče tvrde kako je reperu dosadilo to što je Kylie bila opsjednuta sama sobom. Kako god bilo, par je prekinuo, a Kylie je ekspresno našla novog dečka, točnije novog repera.

Radi se o Travisu Scottu, kojeg je upoznala svega nekoliko dana nakon prekida na slavnom festivalu Coachella, a nekoliko dana nakon toga s njima je krenula na turneju. 40 tjedana kasnije rođeno je njihovo prvo dijete, a kćerkica Stormi Webster na svijet je stigla 1. veljače 2018. godine.

"Coachella je bila jedna od stanica na njegovoj turneji. Nakon koncerta me pitao što ćemo s tom činjenicom jer smo se svidjeli jedno drugome. Tada sam mu rekla da je očito da idem s njim dalje i otišla sam. S njim sam provela čitavu turneju", prošle je godine otkrila Kylie u intervjuu za GQ.

Iako mnogi nisu vjerovali u tu vezu, par izgleda jako sretno, a već se mjesecima šuška i o vjenčanju.

Tyga je od prekida viđan s raznim ljepoticama, a početkom svibnja viđen je na jednom festivalu s plavušom koja u licu neodoljivo podsjeća na Kylie, no reper nije komentirao je li mu to nova djevojka, po starom dobrom običaju. Nekoliko dana kasnije uhvaćen je s dugokosom brinetom.

Čini se kako mu solo život itekako godi, a tek kad vidi prezgodne Hrvatice...