Jedan od najlegendarnijih parova u Hollywoodu danas svakako su glumica Goldie Hawn i glumac Kurt Russell. Skupa su više od 35 godina, a iako su se zavjetovali jedno drugome da se nikada neće vjenčati, njihova veza može poslužiti kao primjer drugima.

Goldie i Kurt upoznali su se na snimanju filma "The One and Only, Genuine, Original Family Band", no nisu odmah počeli hodati. "Ja sam imala 21, a on 16 godina", rekla je glumica u jednom intervjuu. Dodala je kako joj je Kurt bio neodoljiv, no bio je premlad. "Nekoliko godina kasnije ponovno smo se susreli i sjetila sam se da je ostavio dobar dojam kada smo se prvi put u životu vidjeli", priča Goldie.

Upoznali su se dvaput

Russell je u intervjuima isticala da su se upoznali dvaput. Drugi, presudni put bio je 1983. godine na snimanju fima "Swing Shift". "Nisam poznavao Goldie izvan posla, a kada sam je ponovno vidio, samo sam ispalio i rekao joj da ima predivno tijelo. Riječi su toliko brzo izletjele iz mene da nisam ni sam to očekivao. Samo mi je zahvalila", kaže Kurt.

Dok su skupa snimali film, otišli su jedne večeri nakon posla van kako bi uvježbali scenu plesa. U klubu su bili satima, a odlučili su ići i kod Goldie doma. Problem je samo bio to što je glumica tek bila kupila kuću i nije imala ključ, pa su morali provaliti unutra. "Policija nas je posjetila na prvom spoju jer smo provalili u kuću", smijao se Kurt u jednom intervjuu. Spoj je na kraju završio u jednoj hotelskoj sobi, a odonda su par.

Glumica je prije veze s Russellom već imala dvoje djece iz braka s Billom Hudsonom, Kate Hudson i Olivera Hudsona. Russell je također s bivšom suprugom Susan Hubley imao sina Bostona, a Goldie je njihovo prvo zajedničko dijete rodila 1986. godine. Wyatt Russell uspješan je glumac, kao i njegovi polubrat i polusestra te i njihovi slavni roditelji.

Goldie Hawn jednom je prilikom ispričala kako nikada ne gleda filmove u kojima je glumila, a jedina je iznimka film "Overboard", u kojem je glumila s partnerom Russellom.

Sretni su skupa i ne žele se vjenčati

Par je oduvijek otvoreno govorio o svojoj vezi, a od samih početaka tvrdili su kako se nikada neće vjenčati. "Dobro nam je zajedno i bez potpisivanja tih nekih papira. Potpuno sam predana Kurtu, a nije li upravo to poanta svega? Dokle god je situacija takva, nema potrebe ni za čim drugim. Brak ni meni ni njemu nema smisla", priznala je Hawn.

Prije nekoliko godina otvoreno je ispričala i koji je ključ njihove veze. "Mislim da je ključ svega činjenica da znaš kada se na nekoga možeš osloniti i u kojoj mjeri, a kada to nije prigoda. Jako je važno da si sam sa sobom u dobrim odnosima i da njeguješ svoju osobnost. Drugi dio svega jest to da ostaneš seksi koliko god možeš jer seksualnost je jako važan dio veze", rekla je glumica.

U svibnju 2017. godine dobili su svoje zvijezde na Holivudskoj stazi slavnih, a to se dogodilo na isti dan.

Goldie i Kurt paze da im uvijek bude zabavno u životu. Prošle su godine, primjerice, otputovali na Havaje i tamo proslavili Kurtov 68. rođendan. Par je inače jako jednostavan, ne rade nikakvu pompu oko svoje veze, a često spominju da se nimalo ne razlikuju od svih drugih parova na svijetu. Mnogi im kažu da su jedan od najboljih parova na svijetu, a koliko su bliski i koliko je njihova veza uspješna, dokazuje i činjenica da ih djeca nazivaju majkom i ocem u svakoj prilici, unatoč činjenici da imaju samo jedno biološko dijete zajedno.