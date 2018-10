Conor McGregor postao je prava zvijezda, no priča se i o njegovoj dugogodišnjoj djevojci Dee Devlin.

Ove nedjelje očekuje nas uzbudljiva UFC borba između Habiba Nurmagomedova i Conora McGregora.

Nju možete gledati u izravnom prijenosu na GOL.hr-u u nedjelju od četiri ujutro, dok je snimka na Novoj TV u nedjelju u 22:30. A svakako veća, barem medijska zvijezda ove borbe svakako je Irac McGregor koji je postao svojevrstan brand.

No prije nego je zarađivao milijune i imao isto toliko obožavatelja na društvenim mrežama, McGregor je bio klinac iz radničkog kvarta u Dublinu koji je počeo boksati s 12 godina u lokalnom klubu. 2006. godine seli s obitelji u Zapadni Dublin gdje upoznaje Toma Egana i počinje otkrivati MMA.

U to vrijeme, Conor je bio vodoinstalater, no zbog nove strasti i napornih treninga potpuno je počeo zanemarivati posao koji su mu našli roditelji i to jedva pa se buduća svjetska zvijezda našla u velikoj svađi s ocem. Kad mu je on poručio da od toga neće ništa zaraditi, Conor mu je mrtvo hladno rekao kako će do 25. godine biti milijunaš.

I to se ostvarilo, ali s njegovih 26 godina. Njegov otac dotad je bio vozač taksija, a danas uživa na sinovoj jahti simboličnog imena 188. Radi se o iznosu u eurima koji je McGregor podizao svaki tjedan do svoje prve borbe u UFC-u 2013. godine. Nakon pobjede zaradio je 60 tisuća dolara, a često je u ranijim intervjuima isticao kako ga je jedino zanimalo da financijski osigura obitelj. Svojim je roditeljima tako uplatio toliko novaca da oni više ne moraju raditi ni dana u svom životu.

Kako je pobjeđivao u daljnjim borbama, Conor je postajao i sve glasniji pa nikako nije mogao ostati neprimijećen, a mediji i javnost počeli su ga obožavati. Naravno, bilo je i onih kojima je išao na živce s takvim stavom, a to ide i dan danas, no bez obzira na to su pratili svaki njegov korak. Bahati, ali kvalitetni borac počeo je privlačiti publiku i novac, a svaku borbu počelo je pratiti provociranje protivnika i tako je rođena nova zvijezda UFC-a koji je u to vrijeme bio u problemima, jer je polako ostajao bez istih.

A jedna je osoba uz Conora bila u dobrim i lošim trenucima koji su se izmjenjivali u njegovoj osebujnoj karijeri te mu je baš uvijek držala leđa. Radi se o Conorovoj dugogodišnjoj djevojci Dee Devlin za koju uvijek ističe kako je u jednom trenutku jedina vjerovala u njega. Par je zajedno od 2008. godine, a sina Conora Jacka par je dobio u svibnju 2017. godine te je i on ubrzo postao zvijezda društvenih mreža.

"Živjeli smo nekoliko kilometara od Dublina kao podstanari, a stanarinu smo plaćali od nadoknade za nezaposlenost. Dane sam provodio u teretani radeći na svojim vještinama, a ona bi mi kuhala obroke pune kalorija i proteina kakvi su mi bili potrebni. Priuštila mi ih je na skroman način, no uvijek je sve bilo kako treba", jednom je prilikom izjavio za crnokosu ljepoticu koja mu je gotovo svakodnevno govorila kako će sve prebroditi zajedno i kako će jednog dana biti najbolji na svijetu.

"Nismo imali novaca, ali smo imali jedno drugo", istaknuo je Conor koji je potpuno svjestan što duguje svojoj partnerici. Danas žive u luksuznoj vili, voze se u skupim automobilima te putuju svijetom privatnim zrakoplovom, no bolje upućeni izvori tvrde kako je Dee ostala skromna djevojka kakva je bila i prije te je u potpunosti posvećena njihovoj obitelji.

I njezin Instagram profil potvrđuje kako se ne voli previše hvaliti lagodnim životom, za razliku od svog dečka, a javnost ju zbog toga još više obožava. Borcu čak često zamjeraju što češće ne objavljuje fotografije s lijepom Dee, dok je njezin profil s 1,5 milijuna obožavatelja prepun obiteljskih fotki.

Iako je u borbama glasan, bahat, a često i vrlo bezobrazan, Dee tvrdi kako je privatno vrlo osjećajan i uvijek dobre volje, a itekako voli pomagati drugima.

A hoće li u nedjelju upisati još jednu pobjedu, ostaje nam još malo pričekati i vidjeti, no vjerujemo kako će borba biti itekako uzbudljiva.