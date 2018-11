Oni su Blanka i Emilien, francusko-hrvatski par koji uživa u plesu, a to se itekako vidi čim kroče na pozornicu.

Njihova kemija na pozornici, ali i izvan nje je nevjerojatna.

Oni su Blanka i Emilien, francusko-hrvatski par koji uživa u plesu, a to se itekako vidi čim kroče na pozornicu. Iako sinoć nisu ušli u finale "Supertalenta", svojim su nastupima oduševili i žiri i publiku.

No, ostavimo kratko ples po strani, jer njihova je ljubavna priča gotovo nevjerojatna te bi mogla poslužiti kao scenarij holivudskog filma. "Upoznali smo se početkom godine u Španjolskoj. On je tamo radio, ja sam bila na jednom plesnjaku. Zaplesali smo i bila je to ljubav na prvi pogled", započinje atraktivna i talentirana plesačica Blanka.

"Tamo nismo ni popili kavu, već je on odlučio doći na kavu u Hrvatsku", kroz smijeh se prisjeća njihovih ljubavnih početaka, a bilo je potrebno manje od dva mjeseca da se zgodni Francuz pojavi na njezinim vratima s koferima i željom da svoj život nastavi ovdje s njom. "Ja sam mu odmah rekla da ja iz Karlovca neću i ne mogu, jer vodim svoj plesni klub, na što je on rekao da bi se mogao jednog dana tu doseliti. Mislila sam ma vraga ćeš se ti preseliti ovdje, prodati motor, dati otkaz, ostaviti prijatelje..." No, romantični Emilien učinio je upravo to.

No, prije je odlučio malo "začiniti" stvari pa je s Blankom zahladio odnose dva tjedna prije nego joj je jednu srijedu, u 22 sata pokucao na vrata. Emilien je po struci vrhunski slastičar, no uz partnericu se zaljubio u ples u kojem kaska za njom, no ipak je ona već godinama profesionalka u tome što radi. Ipak, svog dragog ne bi mijenjala ni za što, jer kad bi plesala s drugim profesionalcem, smatra da bi cijela priča izgubila svoju čar.

"Teško je odoljeti bilo čemi što on napravi, ne samo slasticama. Uspjela sam skinuti 2 kile, ali bilo je jako teško", šali se Blanka koja sa svojim dečkom razgovara na španjolskom s kojim se prvi put susrela gledajući sve moguće sapunice, a onda ga je usavršila uz putovanja, tečajeve i njega, naravno. I on uči hrvatski, no jako mu je težak. Međutim, uspio je brzo naučiti sve psovke, nabrojati slatkovodne ribe što mu treba za posao, a neodoljivo je kako izgovara riječi poput "šećer", "brašno", "jaja", jer ipak je slastičar.

A lete li jaja po kući kada izbije svađa između temperamentnog Francuza i još temperamentnije Hrvatice? Ne lete, ali Emilien zna sočno psovati na francuskom kada se naljuti. Ona zatim oplete na hrvatskom, a sve završi raspravom na španjolskom.

"Ja sam Hrvatica i Karlovčanka i ostvarila sam svoj san da imam svoj plesni studio, a njemu je bilo samo bitno da dođe k meni. Tu smo", zaključuje veseli i zaljubljeni par koji vraća vjeru u pravu ljubav za koju ne postoje baš nikakve prepreke.

Kada pogledate video, ni vi im nećete moći odoljeti.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.