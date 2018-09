Alicia Keys i njezin suprug Swizz Beatz zajedno su od davne 2008. godine.

Par je trenutno na romantičnom putovanju u Egiptu.

Radi se o pjevačici Aliciji Keys i njezinom suprugu, producentu Kasseemu Deanu, poznatijem pod imenom Swizz Beatz koji su na putovanje poveli i svoja dva sina.

Par oduševljava romantičnim fotografijama na društvenim mrežama, no njihova ljubavna priča nije počela tako bajkovito davne 2008. godine. Par se zapravo upoznao dok je ona imala 16, a on 17 godina no tada nije zaiskrilo. Pjevačica je u jednom intervjuu iskreno priznala kako je tada mislila da je on jako bahat i umišljen.

No 2008. godine sve se promijenilo, iako je producent tada još uvijek bio u braku sa suprugom Mashondom, također pjevačicom. "Beatz i Mashonda bili su odvojeni neko vrijeme kada smo počeli vezu. Nemam se potrebu boriti protiv nečega što jednostavno nije istina", rekla je tada Alicia kada ju je dio javnosti napao kako je ona razorila taj brak.

Mashonda je imala sasvim drugu priču u intervjuima. "Nisam se tada osjećala odvojeno od svog supruga jer smo tada dobili drugo dijete te smo još uvijek bili u seksualnoj vezi." Da stvar bude još zanimljivija, Swizz je iste godine dobio još jedno dijete s trećom ženom.

Unatoč svemu, Alicia mu je postala supruga svega godinu dana kasnije, a čini se kako je njihova ljubav s godinama samo sve jača.