Glumica i reality zvijezda Lisa Rinna u Los Angeles je stigla s najmlađom kćeri Amelijom Gray.

Mama i kćer sredile su se za službeni izlazak u Los Angelesu na slavnom Beautyconu.

56-godišnja glumica i reality zvijezda Lisa Rinna na crvenom tepihu se pojavila ruku pod ruku s 18-godišnjom kćeri Amelijom Gray, a mnogi su komentirali kako izgleda bolje i mlađe i od vrlo mlade kćeri.

I dok je 18-godišnjakinja blistala u bijelom od glave do pete, njezina atraktivna mama potrudila se da sve oči budu uprte u nju u divljem, leopard izdanju.

Za Lisu je odavno poznato kako je nekoliko puta bila pod nožem te kako redovito koristi tretmane botoxom, a čini se kako se i njezina nasljednica voli dotjerivati kod kirurga, jer velike usnice nikako nisu mogle proći neopaženo.

Ipak, zvijezda reality showa "The Real Housewives Of Beverly Hills" izgleda vrlo zdravo nakon godina borbe s problemima u prehrani, a s anoreksijom se bori i njezina najmlađa kći Amelia. O svemu tome, Lisa se nedavno raspričala u jednom talk showu.

"Imam li ja problema s hranom? Vjerojatno imam, jer sam dio zabavne industrije. Da li se to odrazilo na moju kćer? Vrlo vjerojatno jest! Ipak, istu težinu imam od 20. godine. Nisam bulimična, a mislim niti anoreksična, no išla sam na terapije. Ne mogu se kriviti za probleme svoje kćeri, no opet se krivim", iskreno je priznala.

Istovremeno, mlada brineta otvoreno govori o svojoj borbi kako bi pomogla ženama diljem svijeta sa sličnim problemom.

Ameliju i stariju kći Delilah Belle, Lisa je dobila u braku s glumcem Harryjem Hamlinom s kojim se vjenčala davne 1997. godine.

Lisa je Harryju treća supruga, ali i pomajka njegovom sinu iz prijašnje veze.