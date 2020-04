Lik Emme Geller-Green iz serije "Prijatelji" navršio je 18. rođendan.

Obožavatelji kultne serije "Prijatelji" ovih su dana imali razlog za slavlje. Naime, lik Emme Geller-Green, kći Rachel i Rossa navršio je 18 godina, a Netflix mu je tim povodom posvetio objavu na društvenim mrežama.

Emmu su utjelovile glumice blizanke Noelle i Cami Sheldon, koje su glumile Emmu i kojoj su ujak i ujna s malih ekrana, iliti Courteney Cox i Matthew Perry, snimili poruku povodom prvog rođendana.

"Prema internetu, 4. travnja je rođendan Emme Geller-Green. Pretpostavljamo da će konačno dobiti poruku Monice i Chandlera", piše u objavi.

According to the internet, today – April 4th 2020 – is Emma Geller-Green's 18th birthday. So I guess she'll finally get Monica and Chandler's message... pic.twitter.com/GZGaMTU6Fa — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 4, 2020

Naime, u epizodi "The One With The Cake", Monica i Chandler snimili su Emmi poruku koju će ona dobiti 2020. godine.

"Bok, Emma, godina je 2020. Uživaš li još u svom drijemanju? Mi smo ujna Monica i ujak Chandler. Možda nas ne prepoznaješ jer nismo razgovarali s tvojim roditeljima 17 godina. Bili smo vjenčani, ali tada smo propustili naš zajednički vikend i stvari su nekako ostale nerazjašnjene. Zbog tebe! Sretan ti rođendan!" poručili su joj.

Bilo je to nakon što su u seriji bili prisiljeni otkazati svoj romantični odmor kako bi prisustvovali prvom rođendanu svoje nećakinje.

Inače, 1. siječnja ove godine Noelle je odgovorila na Chandlerovu poruku putem društvenih mreža.

"Upravo sam se probudila iz najboljeg drijemanja svih vremena, sretna 2020.!!" napisala je uz fotografiju na kojoj drži šalicu s logom kafića CentraL Perk, koji je bio omiljeno okupljalište popularne ekipe.

Noelleina i Camina uloga prvi je put bila predstavljena 2002. godine, a godinu dana kasnije su ju nasumično odigrale. Nakon "Prijatelja" glumile su u nekoliko manjih projekata, a svoj veliki holivudski debi doživjele su u filmu "Us".