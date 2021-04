Teodora Đurić završila je modni dizajn u Hamburgu, a ova ljepotica iz Srbije sve je odlučila zamijeniti glumom te se preselila u Los Angeles.

Paparazzi su u Santa Monici uhvatili srpsku glumicu Teodoru Đurić dok je snimala kampanju u zanosnom izdanju. Lijepa glumica na sebi je imala kožnu haljinu, a stil je upotpunila crnim šeširom te je izgledala zanosno, a sudeći prema fotkama, odlično se i zabavila.

Srpski mediji javljaju kako je lijepa Teodora studirala modni dizajn i menadžment u Hamburgu, a tijekom studija je ušla i u svijet glume. Prvi film u kojem se pojavila pobrao je nekoliko nagrada, a upravo to joj je bila odskočna daska za dalje. Osim glumom, Teodora se bavila baletom, a svirala je i klavir. Govori šest jezika, a ta činjenica joj je otvorila brojne prilike u karijeri.

Nakon što je diplomirala, radila je kao dizajnerica u Parizu, no onda je shvatila da ju više zanimaju gluma i manekenstvo. Telegraf piše da se pojavila i u filmovima "PayDirt", "Männerhort", "Ebenda", "One Hit Wonder", a glumila je i u nekoliko serija, reklama i glazbenih spotova.

Teodora posljednjih mjeseci osvaja Hollywood, a trenutačno živi u Los Angelesu. Dosad je već surađivala s brojnim velikim imenima modne industrije poput Diora i Pacco Rabannea, a mnogi kažu da je blistava karijera tek ispred nje.