Leonardo DiCaprio snimljen je kako se zabavlja na plaži u Malibuu, gdje je potražio spas od ljetnih vrućina.

Holivudski glumac Leonardo DiCaprio odlučio je potražiti osvježenje usred toplinskog vala, koji pogađa Južnu Kaliforniju, u oceanu u Malibuu, a pritom je snimljen odličnog raspoloženja u društvu svoje 22 godine mlađe djevojke Camille Morrone i članova obitelji.

Čini se i da je 45-godišnji je glumac, na sreću svojih obožavateljica, uspio skinuti nekoliko kilograma. Iako se ne može pohvaliti isklesanim torzom poput nekih svojih kolega jer je trbuščić i dalje tu, njima to previše ne smeta. Baš kao što nije smetala ni brojnim ljepoticama koje je dosad osvojio. Leonardo se od paparazza pokušao sakriti ispod sportske kape i sunčanih naočala, no to mu nije pošlo za rukom, ali bez obzira na to uživao je trčeći plažom i skačući u moru.

Njegova mlađahna djevojka nije se odlučila za kupanje pa je u šetnji plažom uživala u društvu prijateljice. Par je zajedno od 2017. godine, a o vezi nikada ne govore javno. Šuškanja o njihovoj ljubavi potvrđena su na ovogodišnjoj dodjeli prestižne filmske nagrade Oscar, gdje su se suzdržavali od iskazivanja nježnosti, a mnogi su zaključili kako se manekenki posrećilo jer je sjedila između Leonarda i Brada Pitta.

Prije Camille Leonardo je bio u vezama s mnogim slavnim ljepoticama koje su bile puno mlađe od njega, a među njima su Nina Agdal, Gisele Bündchen, Kelly Rohrbach, Toni Garrn i Blake Lively.

Glumac je nedavno snimljen također na plaži u društvu 76-godišnjeg oca Georgea DiCaprija i njihove malene rođakinje koju je nosio na ramenima u moru, a preslatke fotografije druženja oduševile su njegove obožavateljice.