Leonarda Boban, supruga Zvonimira Bobana, otkrila je zašto se nakon 30 godina vratila modelingu.

Modna dizajnerica Leonarda Boban ima 49 godina, no to se na njoj jednostavno ne vidi.

Supruga umirovljenog nogometaša Zvonimira Bobana nekada se bavila modelingom, no onda je otkrila strast prema dizajniranju odjeće. Ipak, 30 godina kasnije odlučila se vratiti prvoj ljubavi.

Naime, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije zanosne Leonarde u kupaćim kostimima te izazvale oduševljenje javnosti, jer bi joj na izgledu pozavidjele i puno mlađe žene. Uz to, Leonarda je i majka petero djece. Što ju je potaknulo da se nakon toliko godina vrati modelingu, odgovor leži u jednom imenu - Ljiljana Kanižanec Kajfež.

Dok se Leonarda šetala Zürichom, iza nje je hodala upravo legendarna vizažistica s kojom se znala i prije, no nisu se vidjele 20 godina.

"Počele smo se družiti i Mitzi me pozvala na zabavu kozmetičke kuće Dior za koju ona radi. Ljudi iz njezina miljea pitali su me zašto ne radim kao model, jer sada su u trendu manekenke zrele dobi. Kada sam to ispričala mojima kod kuće, djeca i Zvone su me počeli nagovarati da barem probam pa ako mi se svidi, da povremeno prihvatim pokoji angažman", otkrila je Leonarda za Yachts Croatia.

"Priznajem, malo me bilo strah: mislila sam da ću se pred kamerom osjećati nelagodno jer sam ispala iz forme. Međutim, kada smo počeli raditi, izgledalo je kao da nikad nisam ni prestala. Mitzi mi je laganom šminkom podigla samopouzdanje i bez njezina poticanja ne bih ni počela snimati. S fotografom sam uspostavila divan odnos pun povjerenja i mislim da sam, unatoč dugoj pauzi, sada puno kvalitetnije i opuštenije odradila snimanje jer sam zrelija i smirenija osoba."

Priznala je i kako ju odlasci estetskom kirurgu ne privlače, pa joj je draže tri puta tjedno otići na jogu. Također, posebnu pažnju posvećuje njezi lica i vrata te kvalitetnoj prehrani.

"Uvijek sam bila sklonija voću i povrću, premda se mesa ne želim odreći. Dva puta tjedno odlazim na tržnicu blizu naše kuće u nabavu namirnica. Ako negdje putujemo, obvezno naručim da me u hotelskoj sobi čeka košara s voćem, a djeci stalno guram jabuke u ruke dok šećemo gradom. Tijekom dana pijem jako malo tekućine i uopće ne razumijem kako bih u sebe utrpala tri litre vode dnevno – što je preporuka nutricionista – kada nisam žedna. Kako sam u predmenopauzi, koristim integratore – mješavinu minerala i vitamina te kolagena. Ipak, najvažnijim za ravnotežu organizma čini mi se zrelost duha. Zvone kaže da je to i zbog života u Zürichu. Već dugo nismo imali takav red: kada on nije na putu, s djecom kod kuće i ručamo i večeramo", zaključila je.

