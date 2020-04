Leona Lewis, koja se proslavila pjesmom "The Bleeding Love", slavi 35. rođendan.

Svijet je za britansku pjevačicu Leonu Lewis čuo nakon pobjede u showu "X Factor", u kojem je sve očarala svojim anđeoskim glasom, no dobro je poznato da ju je do zvijezda lansirao hit "The Bleeding Love", koji se i dan-danas pušta na radijskim postajama, i nakon kojeg zapravo nije uspjela izbaciti značajniji hit.

Leona je jedna od onih zvijezda koja je okusila gorak okus slave na vlastitoj koži, i to nakon što je prekinula ljubavnu vezu s dečkom Louom Al-Chamaamom, koji je htio da mu isplati iznos od 12 i pol milijuna kuna jer joj je pomogao u karijeri. Naime, Lewis je bio taj koji ju je prijavio u popularni show, zbog čega si je preuzeo zasluge i za njezin ostvareni uspjeh.

Leona mu je ponudila kuću u Londonu čija je vrijednost bili procijenjena na pet milijuna kuna, no on time nije bio zadovoljan jer je smatrao da posjeduje i prava na neke njezine pjesme, za što zaslužuje financijsku naknadu.

"Bili su u vezi više od deset godina, a on ju je uvijek poticao da iskoristi svoj talent. Čak joj je ispunio i prijavnicu za "X Factor", rekao je 2010. godine njima blizak izvor za The Sun.

Nakon prekida s Louom, što ju je poprilično potreslo, kako je tvrdila, Leona je iste godine upoznala koreografa Dennisa Jaucha, s kojim je od prošle godine u braku, a svoju su vezu dugo krili od očiju javnosti.

"Bio je to najljepši dan, pun ljubavi", priznala je Leona magazinu Hello.

Raskošno vjenčanje održano je u nama susjednoj Italiji, točnije u bajkovitoj Toskani. Leona je tom prilikom nosila čak tri vjenčane kombinacije u koje se presvlačila tijekom slavlja.

"Nevjerojatno da smo se pronašli zahvaljujući našim strastima, glazbi i plesu - dok smo bili zajedno na turneji. Oboje želimo sačuvati privatnost, ali ove sretne vijesti želimo podijeliti sa svima koji su nas podržavali i gledali kako naš odnos cvjeta kroz godine. Sretni smo zbog nove avanture i prekrasan je osjećaj dijeliti ljubav sa svima vama", izjavila je bila Leona.