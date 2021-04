Larsa Pippen ponovno je zablistala u bikiniju s tangicama i ponosno se prošetala plažom u Miamiju.

Američka reality zvijezda Larsa Pippen koristi svaki slobodni trenutak za uživanje na plažama Miamija, gdje ponosno pokazuje svoje tijelo u sve manjim i manjim bikinijima, dok njezine obline postaju sve izraženije.

Tako je bilo i ovih dana kada je 46-godišnja Larsa odlučila potražiti osvježenje na jednoj od tamošnjih plaža, na kojoj se pojavila u crnom badiću s tangicama, a sve je upotpunila zlatnim glomaznim nakitom i crnim sunčanim naočalama. Ona je inače jedna od omiljenih meta paparazza, koji ni ovaj put nisu propustili priliku da ju snime u atraktivnom izdanju.

Poznato je da se trudi oko svoje linije i vježbanjem želi dovesti svoje tijelo do savršenstva, a kada nije potpuno zadovoljna rezultatima prije objavljivanja seksi fotografija na društvenim mrežama, spas potraži u fotošopu. Tako su njezini pratitelji već nekoliko puta primijetili očigledne razlike na fotkama koje tamo objavljuje i onima na kojima ju uhvate paparazzi u javnosti.

Njima je pak omiljena postala nakon što se našla u nekoliko skandala, od razvoda s košarkašem Scottijem Pippenom i svađe s klanom Kardashian pa do afere s košarkašem Malikom Beaslyjem, koji je od nje mlađi 23 godine i kojem je navodno uništila brak. No čini se da joj je i on brzo dosadio pa ga je ostavila već nakon nekoliko mjeseci i sada uživa u solo životu.