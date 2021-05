Larsa Pippen snimljena je na plaži u Miamiju, kojom je prošetala u badiću s tangicama i tako plijenila pažnju u kojoj uživa.

Američka reality zvijezda Larsa Pippen ponovno je bila zvijezda plaže u Miamiju. Pojavila se u jednodijelnom badiću s tangicama te je ponosno i samouvjereno šetala dok su svi pogledi bili usmjereni u njezinu smjeru.

46-godišnja Larsa u neonskom je badiću istaknula svoje obline, a još je jednom pokazala i kako se nigdje ne voli pojavljivati bez šminke na licu, pa čak ni pod visokim temperaturama na plaži.

Atraktivna brineta prije nekoliko dana svojim je obožavateljima obznanila vijest kako se pridružila stranici za odrasle OnlyFans na kojoj im želi dati uvid u svoj, kako kaže, divlji život i pokazati im svoje omiljene kupaće kostime i donje rublje.

"Nije me briga što ljudi govore, svaka žena može voljeti i živjeti pod svojim uvjetima. Dobro došli na moj OnlyFans, ovo je način da upoznate stvarnu mene i da se povežem sa svojim istinskim obožavateljima. Možete vidjeti moj život iza kulisa, pokazat ću vam svoje omiljene badiće i rublje, razgovarat ćemo privatno. Želim pokazati svim ženama na svijetu, bez obzira na to gdje se nalaze, da mogu biti seksi i uspješne", poručila je bivša najbolja prijatelja Kim Kardashian.

Larsa se u posljednje vrijeme našla u nekoliko skandala. Sve je počelo razvodom od košarkaša Scottieja Pippena i svađom s klanom Kardashian, pa do afere s košarkašem Malikom Beaslyjem, koji je od nje mlađi 23 godine i kojem je navodno uništila brak. No čini se da joj je i on brzo dosadio pa ga je ostavila već nakon nekoliko mjeseci i sada uživa u solo životu.