Lana Klingor Mihić je na svom profilu na Instagramu objavila fotografije dvorišta kojeg je poharala oluja.

Bivša pjevačica i stručnjakinja za odnose s javnošću Lana Klingor Mihić na svom se profilu na Instagramu požalila kako nevrijeme, koje je poharalo Zagreb i okolicu, nije zaobišlo ni njezino dvorište te je s pratiteljima podijelila slike štete koju je oluja nanijela njezinom dvorištu.

Naime, Lana je u pričama na svom profilu objavila fotografije srušenog stabla, trampolina kojeg je vjetar odnio nekoliko metara u susjedno dvorište te uništenu sjenicu. Sve to je Lanu i njezinog supruga Antu Mihića zadesilo uoči puta u Pariz.

"Uplakana u Pariz", napisala je Lana uz fotografiju, a kao da to nije bilo dovoljno, kasnio im je i let, no na kraju su ipak sretno otputovali na zasluženi odmor.