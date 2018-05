Lana Klingor suprugu Anti Mihiću petu godišnjicu braka odlučila je čestitati na poseban način, predivnom pjesmom i riječima koje nikoga nisu ostavile ravodušnim.

Lana Klingor i Ante Mihić vjenčali su se 14. svibnja 2013. godine. Javnost ih percipira kao jedan od najskladnijih domaćih parova, a da je tome zbilja tako te da su zaljubljeni kao i prvog dana, dala je do znanja sama Lana koja je suprugu godišnjicu četitala predivnom pjesmom i riječima, a u videu koji je snimila pojavljuju se i njihovi zajednički kadrovi s djecom. A ako je suditi prema komentarima na društvenim mrežama, pjesma je dotaknula i rasplakala i ona najtvrđa srca.

''Prošlo je 1830 dana. Čini se malo, no iako brojka nije nimalo važna, upravo toliki broj dana jedna se žena zove tvojom i upravo to ju čini najsretnijom i najponosnijom na svijetu. Mene. Sjećam se tog dana kristalno jasno. Ni to jutro nije bilo uobičajeno. Popili smo kavu, donio si mi cvijeće, ručali smo. Sjećaš li se koliko je Kiara bila uzbuđena? Obukli smo se, uredili smo našu djevojčicu, sjeli u tvoj mali auto i odvezli se matičaru. Ajme kako sam bila mirna, sretna, ponosna. Nisam se željela opterećivati svime onime čime se mladenke opterećuje. Htjela sam biti što više u tvom zagrljaju, plesati samo s tobom, uživati u svakoj sekundi. Sjećaš se da smo prvi otišli s naše svadbe? Maštali smo o tome kako će nam izgledati Marla, kakav život želimo, kako će nam izgledati kuća jednog dana. Zaspali smo zagrljeni, uspavao si me šapatom 'danas, sutra, zauvijek, ti si meni ljubav'. Sviđa mi se da smo to ugravirali u naše prstene. Toliko smo toga postigli u tih 1830 dana… stvorili toliko toga…. Pogledaj danas naše blago, naše tri djevojčice. Neću reći da nismo imali loših i teških dana, ali smo iz svakoga izašli jači, povezaniji. Hvala ti što si me uvijek poštivao kao svoju ženu, majku, svoju najbolju prijateljicu, što si baš uvijek strpljiv i pun ljubavi. Kako da ti zahvalim što sam ti baš uvijek na prvom mjestu? Čime sam to zaslužila? Ne znam. Potpuno sam svjesna siline tvoje ljubavi i vjerojatno me to čini toliko stabilnom, sretnom i ispunjenom. Nisam sigurna da bih mogla disati bez tebe, koliko god to zvučalo otrcano. Jednoga dana i naše će djevojčice odrasti, otići od nas, živjeti svoje živote. Ostat ćemo ti i ja. Kada do toga i dođe, ostajemo ti, ja i naša klupica ispod drveta, da ostarimo na njoj. Ti si polovica moje duše, moj život, moja radost. Poklanjam ti ovo da te prati i uvijek podsjeti da si moj život. Volim te. Sretna ti 5. godišnjica braka. Music&lyrics: @andreaqubrick hvala ti sto si me saslušala i pretočila to u pjesmu. Rec. and edited by @suzana_arslani ❤️Za sve vas kojima napamet padaju spektakularni naslovi o povratku pjevanju-APSOLUTNO NE, HVALA. Ako se pitate zašto? Jer mogu, hoću'', u postu je sve napisala, a sad poslušajte pjesmu.