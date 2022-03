Lana Jurčević na svojem je profilu na Instagramu objavila tužnu vijest. Preminula joj je baka, a pjevačica joj je posvetila emotivnu objavu.

Naša pjevačica Lana Jurčević rastužila je svoje pratitelje dirljivom objavom na Instagramu.

Uz video koji je podijelila napisala je da je preminula njezina baka Ena, žena koja je, kako je istaknula, svojom pojavom uveseljavala gdje god se pojavila, a bila je poznata po svojim dvjema pletenicama i bijelim tenisicama.

Na videozapisu Lana sa svojom bakom stoji na pozornici na jednom od Laninih koncerata, a baka je na mikrofon zapjevala jednu staru pjesmu.

''Znala sam da će mi jednog dana biti drago da imam ovu snimku... Bake su neka posebna priča.. Nevjerojatno požrtvovne, barem u mom slučaju. Baka Ena je zbilja bila drugačija, mnogi su je imali prilike upoznati, jer takvi ljudi kao ona su jednostavno magnet. I neki dan me na cesti zaustavila nepoznata žena da me pita kako je baka. Svi će je pamtiti po njenom duhu, pozitivi, intelektu i memoriji koju je imala, ali i talentu.. Do zadnjeg dana je recitirala najveće pjesnike bez ijedne greške i stanke, pjevala sevdah i operu svakome tko bi se našao u njenoj blizini. Kuhala, hranila i ugađala svima, tuđa sreća je bila - njena sreća'', započela je Lana svoju priču.

''Svi su je znali i po njenim pletenicama i bijelim tenisicama u kojima je stalno hodala… Bila je 'moderna baka'.''

Čini se kako je volju i talent za pjevanje Lana dobila od svoje bake:

''Pjevala je na Radio Zagrebu kao mlada i predviđali su joj veliku opernu karijeru. Ona je ipak odabrala biti mama troje djece, a onda i baka, i prabaka… Bakice, hvala ti na svemu, tvoj vedri, raspjevani duh će uvijek biti oko nas…'' zaključila je pjevačica, kojoj su njezini fanovi izrazili sućut u komentarima.

